اولویت کتابخانه ها علاقمند کردن افراد جامعه به مطالعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله رستگار اظهار داشت: بر این اساس تمام دستگاه های فرهنگی وظیفه دارند با برنامه ریزی های کاربردی در این راستا حرکت کنند.

وی به نقش مهم صدا و سیما در ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه و به ویژه افراد کم سواد اشاره کرد و بیان کرد: رسانه ملی با توجه به نقش مهم و اثرگذاری که در هدایت فرهنگ عمومی بر عهده دارد می تواند بسیار اثرگذار باشد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان با بیان اینکه تاکنون برنامه های متنوعی به منظور جذب تمام اقشار اجتماعی در کتابخانه های صورت گرفته است، افزود: ثبت نام به صورت رایگان و نیم بهاء در مناسبت های مختلف یکی از اقدامات کتابخانه عمومی در این زمینه بوده است و این اداره کل در مناسبت های مختلف از اقشار و صنوف مختلف برای عضویت در کتابخانه های عمومی دعوت به عمل می آورد.

رستگار به حضور کتابداران در میان صنف های مختلف اجتماعی و همچنین مدارس اشاره کرد و ادامه داد: کتابداران با حضور در جامعه به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی می پردازند و زمینه عضویت آنها را در کتابخانه های عمومی فراهم می سازند.

وی اجرای برنامه های تبلیغی را در جذب افراد و به ویژه قشر کم سواد به مطالعه موثر ارزیابی کرد و یادآور شد: این امر در ارتقاء سطح آگاهی عمومی و بصیرت جامعه نقش مهمی دارد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان بیان کرد: در حال حاضر استان کردستان دارای 45 کتابخانه عمومی نهادی و 48 کتابخانه عمومی مشارکتی با 60 هزار عضو فعال است.

ارائه خدمات ویژه به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در کتابخانه های عمومی قروه

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قروه گفت: به منظور خدمت رسانی بیشتر به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد شیفت شبانه کتابخانه عمومی شماره یک شهرستان به این امر اختصاص می یابد.

جواد عباسی اظهار داشت: شیفت شب کتابخانه عمومی شماره یک قروه از ساعت 20 تا 24 شب آماده خدمت رسانی به داوطلبان کنکوری کارشناسی ارشد است.

وی عنوان کرد: کتابخانه عمومی شماره یک این شهرستان دارای سالن مطالعه، بخش امانت کتاب، مرجع و مخزن برای ارائه خدمات به دانشجویان داوطلب کنکور کارشناسی ارشد در شیفت شب است.

عباسی یادآور شد: شهرستان قروه با 230 هزار نفر جمعیت دارای پنج کتابخانه عمومی نهادی و دو کتابخانه عمومی مشارکتی است.

وی در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون بالغ بر 16هزار نفر در کتابخانه های عمومی شهرستان قروه عضویت دارند، بیان کرد: همچنین بالغ بر 45 هزار و 316 عنوان کتاب در 55 هزار و 831 جلد در این کتابخانه ها در دسترس عموم قرار دارد.