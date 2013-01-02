«الشیخیة نشاتها و تطورها و مصادر دراستها» ترجمه و منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه ترجمه «پیدایش و تطور شیخیه» توسط سیدخلیل طاووسی، از پژوهشگران گروه فرهنگ و تمدن پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) در دست انجام است و در مرحله اصلاح نهایی قرار دارد.
معرفی اجمالی
بدون تردید فرقه شیخیه یکی از فرقههای شیعی تأثیرگذار بر جریانهای فکری و فرهنگی و سیاسی تاریخ معاصر ایران و جهان تشیع میباشد؛ به طوری که علما و اندیشمندان این مکتب، با تألیفات متعدد خود، تحولی شگرف در اندیشه شیعی معاصر ایجاد کردند؛ وجود صدها کتاب از مؤسسین آن همچون شیخ احمد احسائی و سیدکاظم رشتی و محمدکریم خان کرمانی و شروح مختلف آثار ایشان توسط پیروان و مریدان، این سئوال اصلی را در ذهن ایجاد میکند که سخن اصلی این فرقه چیست؟ چه کسانی آن را تأسیس نمودند و چگونه رشد و گسترش یافت و در طول دو قرن اخیر دستخوش چه تحولاتی گردیده است و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
کتاب «الشیخیة نشاتها و تطورها و مصادر دراستها» که توسط نویسنده معاصر شیعی سیدمحمد آل طالقانی نوشته شده و در سال 1999 میلادی توسط انتشارات الامال المطبوعات بیروت در 360 صفحه به زبان عربی چاپ شده است، بهترین کتاب برای معرفی کامل شیخیه و نحلههای مختلف آن میباشد.
نویسنده که خود شاگرد مرحوم آقابزرگ تهرانی بوده و به تمام منابع و مصادر این فرقه دسترسی داشته است، با نقد علمی پیرامون اندیشههای شیخیه، به بررسی آثار و رهبران و تألیفات آنان و فرقههای منشعب از آن پرداخته است. به همین منظور و برای آشنایی با این فرقه، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) بر آن شد تا این کتاب را ترجمه نماید.
مهمترین سرفصلهای این پروژه عبارت است از:
فصل اول: این فصل، به بررسی جریانهای فکری شیعه در سده سیزدهم هجری میپردازد.
فصل دوم: فصل دوم، زندگینامه، شرح حال علمی و جایگاه اجتماعی شیخ احمد احسائی را مورد واکاوی قرار میدهد.
فصل سوم: زندگینامه، حوادث دوره و فرجام سیدکاظم رشتی در فصل سوم، بررسی میشود.
فصل چهارم: در این فصل، با انشعابات شیخیه و تعدد رهبریها، درگیری ها، شیخیه تبریز و شیخیه کرمان آشنا میشویم.
فصل پنجم: فصل پنجم، به بررسی دیدگاههای مدرسه شیخیه میپردازد.
نظر شما