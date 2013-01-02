هشدار صریح مالکی به فرصت طلبان/ صبر دولت عراق هم حدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی در یک گفتگوی تلویزیونی، از تظاهرات کنندگان در الانبار، نینوا و صلاح الدین خواست هر چه زودتر به اعتصابات و تظاهرات خود پایان دهند، چرا که بر خلاف قانون اساسی است.



نوری المالکی در گفتگو با شبکه العراقیه به اعتصاب کنندگانی که جاده بین المللی بغداد به اردن و سوریه را در استان الانبار بسته اند، مهلت دیگری برای پایان دادن به اعتصابشان داد و گفت خیلی در مقابل(اقدامات) شما صبر و تحمل کردیم، اما توقع نداشته باشید که زمان طولانی در اختیار دارید، انتظار نداشته باشید، .... تمرد و شورش علیه دولت را انتظار نداشته باشید؟



وی شعارهای معترضان را طایفه ای توصیف و خاطر نشان کرد اعتصاباتی که در حال حاضر درالانبار جریان دارد، بر خلاف قانون اساسی است و من به صراحت می گویم تعداد زیادی از افراد ساده لوح شرکت کننده در اعتصابات، مسائل مشخصی را درخواست می کنند از جمله استخدام.



مالکی در اشاره به اقدام برخی از تظاهرات کنندگان در حمل تصاویر نخست وزیر ترکیه و سرکردگان گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه افزود اما افراد دیگر، طرحها و برنامه هایی دارند که از طریق پرچمها، شعارها و پارچه نوشته هایی که در دست گرفته اند، مشخص است، من به این افراد ساده لوح می گویم، سوخت دیگران نباشید(مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرید)، به شما می گویم که زمان زیادی ندارید، باید هر چه زودتر به این اقدامات پایان دهید، درباره این گونه اقدامات غیرقانونی هشدار می دهم، زیرا بر خلاف قانون اساسی است.



وی تاکید کرد به کسانی که طرحها و برنامه های دیگران را اجرا می کنند، اعلام می کنم : گمان نکنید که اقدام علیه شما و پایان دادن به این اقدامات کاری دشوار برای دولت است.



نخست وزیر عراق همچنین صدها نفر از زندانیان زن را مورد عفو قرار داد و دستور آزادی آنها را صادر کرد.

تظاهرات و اعتصابات در شهر الرمادی بزرگترین شهر الانبار از یکشنبه گذشته آغاز شد که شرکت کنندگان خواستار آزادی زندانیان شده اند، مقامات عراقی برخی کشورهای منطقه ای از جمله ترکیه، قطر و عربستان را به دست داشتن در این حوادث و تحریک معترضان متهم کرده اند.