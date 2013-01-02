پهلوانان در 70 گود زورخانه ندای یا علی و یا حسین سر می دهند

داوود علیزاده در گفتگو با مهر اظهار کرد: ورزشکاران و پهلوانان باستانی کار خراسان رضوی در حدود 70 زورخانه استان همه روزه ندای یا علی و یا حسین سر می دهند و با این کار جسم و روحشان را تقویت می کنند.

رئیس هیئت ورزش باستانی و پهلوانی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر در مشهد 10 گود زورخانه وجود دارد که از این تعداد سه گود در اختیار سازمان ورزش وامور جوانان و هیئت ورزش باستانی است و هفت گود زورخانه نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

علیزاده بیان کرد: 60 گود دیگر استان در شهرهای سراسر استان و برحسب جمعیت و کوچک و بزرگی شهرها و همچنین علاقه مردم مناطق مختلف در حال حاضر فعالیت می کنند.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی و رتبه بندی در ورزش باستانی استان تصریح کرد: کار رتبه بندی ورزشکاران باستانی استان شروع شده است.

رئیس هیئت ورزش باستانی و پهلوانی خراسان رضوی افزود: رتبه بندی در ورزش باستانی شامل 9 مرحله است که باستانی کاران بر حسب یکسری امتیازهایی که در طی سال ها ورزش و پرورش روح وجسم خودشان پله های این رتبه بندی را یک به یک طی می کنند.

علیزاده گفت: رتبه 9 که آخرین و بالاترین رتبه به حساب می آید به پهلوانانی تعلق می گیرد که بین 45 تا 50 سال در ورزش باستانی فعالیت کرده باشند و از لحاظ سنی نیز 63 بهار را پشت سر گذرانده باشند.

وی به شرط اصلی که در همه ارائه آن به منظور کسب همه رتبه ها ضروری است اشاره کرد و افزود: نداشتن هیچ گونه سوء پیشینه یکی از شرط های اصلی کسب رتبه 9 و دیگر رتبه ها به حساب می آید.

رئیس هیئت ورزش باستانی و پهلوانی خراسان رضوی اظهار کرد: تاکنون در سال جاری 9 تا رتبه 9، و 30 تا رتبه هفت و هشت به پهلوانان خراسان رضوی اعطاء شده است.

علیزاده افزود: به مقام پهلوانان رتبه 9 در اصطلاح ورزش باستانی زنگ از در اطلاق می شود.

وی گفت: پهلوانان رتبه 9 سال در سالیان بعد عنوان کهنه سوار را دریافت می کنند.

رئیس هیئت ورزش باستانی و پهلوانی خراسان رضوی از شروع برنامه های سرکشی به زورخانه ها و هیئت های باستانی شهرستان های استان خبر داد.

علیزاده اظهار کرد: اهداف بلند مدتی برای توسعه ورزش های باستانی استان داریم و به همین منظور طالقانی رئیس فدراسیون ورزش باستانی و پهلوانی کشور روز21 دی ماه به مشهد خواهد آمد تا از نزدیک در جریان امور قرار بگیرند و با مساعدت و همکاری فدراسیون بتوانیم برنامه هایمان را به نحو احسن پیش ببریم.

وی با اشاره به همکاری و مساعدت اداره کل ورزش و جوانان استان موفقیت تیم کشتی پهلوانی نوجوانان و جوانان استان در مسابقات کشوری را مرهون حمایت های این سازمان و همچنین تلاش شبانه روزی ورزشکاران و پهلوانان به نام و مجموعه هیئت باستانی و پهلوانی استان دانست.