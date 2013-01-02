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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۶

حجت الاسلام سید موسوی:

قرآن نسخه شفا بخش زندگی است

قرآن نسخه شفا بخش زندگی است

طرقبه - خبرگزاری مهر: رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی طرقبه شاندیز قرآن را نسخه شفا بخش زندگی دانست و گفت: باید محتوای قرآن کریم را در تمام امور زندگی پیاده کنیم.

حجت الاسلام محمود سید موسوی در حاشیه برگزاری پنجمین همایش بزرگ قرآنی کارکنان نیروی انتظامی طرقبه شاندیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در همه نیازمندی‌های زندگی اعم از جایگاه والدین، جایگاه و ارزش زن در خانواده، احترام به یکدیگر، اقتصاد خانواده، سیاست خانواده و در همه ابعاد دیگر اسلام و قرآن برنامه دارد و باید محتوای قرآن کریم را در سبک زندگی پیاده کنیم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی طرقبه شاندیز بیان کرد: موفقیت و ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران در مقابل دشمنان اسلام، توسل به قرآن کریم و قرار گرفتن در زیر چتر ولایت بوده و این دو عنصر باعث عزت ملت ایران شده است.
 
سید موسوی تصریح کرد: قرآن را باید عملاً در زوایای زندگی خود وارد کنیم و فرزندان خود را به محافل انس با قرآن ببریم تا روح و جسم آنان جلا داده شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری توجه ویژه و خاصی به برگزاری این‌ گونه محافل دارند و ناجا هم برگزاری این ‌گونه محافل و همایش‌ها را در اولویت فعالیت‌های فرهنگی خود قرار داده و باعث خوشحالی است که امروز خدمتگزار خانواده‌های شهدا در محافل انس با قرآن هستیم. 
 
گفتنی است در این همایش سه تن از قاریان برجسته و دارای مقام های اول کشوری سرهنگ علی ایاز، سرهنگ کاظم نصراللهی و روح الله بهرام زاده به تلاوت چند از آیات کلام الله مجید پرداختند.
 
کد مطلب 1781964

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