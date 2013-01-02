قرآن نسخه شفا بخش زندگی است

حجت الاسلام محمود سید موسوی در حاشیه برگزاری پنجمین همایش بزرگ قرآنی کارکنان نیروی انتظامی طرقبه شاندیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در همه نیازمندی‌های زندگی اعم از جایگاه والدین، جایگاه و ارزش زن در خانواده، احترام به یکدیگر، اقتصاد خانواده، سیاست خانواده و در همه ابعاد دیگر اسلام و قرآن برنامه دارد و باید محتوای قرآن کریم را در سبک زندگی پیاده کنیم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی طرقبه شاندیز بیان کرد: موفقیت و ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران در مقابل دشمنان اسلام، توسل به قرآن کریم و قرار گرفتن در زیر چتر ولایت بوده و این دو عنصر باعث عزت ملت ایران شده است.



سید موسوی تصریح کرد: قرآن را باید عملاً در زوایای زندگی خود وارد کنیم و فرزندان خود را به محافل انس با قرآن ببریم تا روح و جسم آنان جلا داده شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری توجه ویژه و خاصی به برگزاری این‌ گونه محافل دارند و ناجا هم برگزاری این ‌گونه محافل و همایش‌ها را در اولویت فعالیت‌های فرهنگی خود قرار داده و باعث خوشحالی است که امروز خدمتگزار خانواده‌های شهدا در محافل انس با قرآن هستیم.



گفتنی است در این همایش سه تن از قاریان برجسته و دارای مقام های اول کشوری سرهنگ علی ایاز، سرهنگ کاظم نصراللهی و روح الله بهرام زاده به تلاوت چند از آیات کلام الله مجید پرداختند.

