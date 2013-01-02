دفاع ابومسلم از آبروی فوتبال خراسان رضوی/شرایط مکان تمرین مناسب نیست

هادی برگی زر در گفتگو با مهر اظهارکرد: به همه فوتبال دوستان و طرفداران تیم ابومسلم می گویم در بازی جام حذفی با تیم استقلال، مجموعه تیم ابومسلم فارغ از هر نتیجه ای از آبروی فوتبال خراسان رضوی دفاع خواهد کرد.

سر مربی تیم فوتبال ابومسلم بیان کرد: تیم ابومسلم تیم اول این شهر است و باید امکانات بیشتری در اختیار تیم ما گذاشته شود تا بتوانیم ورزش استان را بیشتر از این ها گرم کنیم.

برگی زر افزود: امیدوارم بتوانیم با کمک مسئولان، هواداران، نشریات و رسانه های استان مشکلات موجود را از پیش پا برداریم.

وی در ادامه با اشاره به روزهای سرد مشهد اظهارکرد: در حال حاضر تمرین های تیم در شرایط خوبی نیست و دو هفته است که در یک زمین 30 در 40 تمرین می کنیم و فضای مناسبی در اختیار نداریم.

سر مربی تیم ابومسلم با اشاره به بازیکنان آسیب دیده تیم گفت: خوشبختانه آسیب دیدگی جدیدی نداریم و مصدومیت ها مربوط به قبل است.

برگی زر با اشاره به بازی آینده این تیم مقابل تیم فوتبال سنگ آهن بافق افزود: با توجه به تغییراتی که تیم سنگ آهن داشته است و این تغییرات سبب تقویت این تیم شده است بازی سختی را پیش رو خواهیم داشت.

وی با اشاره به چند بازی گذشته ابومسلم بیان کرد: موفقیت در چند بازی گذشته کار ما را سخت تر و مسئولیت مان را بیشتر می کند.

سر مربی تیم ابومسلم گفت: موفقیت تیم در چند بازی گذشته نگاه حریفان به تیم را تغییر داده است و همین مسئله کار ما را نیز دشوارتر خواهد کرد ضمن اینکه باید توقع بجای مردم خراسان خصوصا مشهد را نیز برآورده کنیم.

برگی زر با اشاره به تغییرات تیم در نیم فصل افزود: در چند پست تراکم بازیکن داشتیم و در چد پست نیز کمبود بازیکن که سعی کردیم با این تغییرات مشکل را حل کنیم.

وی با اشاره به وضعیت داوری در فوتبال کشور بیان کرد: اشتباه در داوری جزء فوتبال است و نباید برد و باخت را به داوران نسبت دهیم.

سر مربی تیم ابومسلم تصریح کرد: اشکالی که در داوری لیگ دسته یک کشور وجود دارد کم تجربگی داوران است که باید از مجموعه کمیته داوارن بخواهیم در بازی های حساس و سرنوشت ساز از داوران با تجربه تر استفاده کنند.