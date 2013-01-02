وینکو بگوویچ مربی تیم فوتبال پرسپولیس شد/ سرمربی دستیار شاگردش شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی پیشین تیم فوتبال پاس همدان که روز یکشنبه به دلیل مشکلات خانوادگی از سمت خود استعفا داد و با باشگاه پاس همدان قطع همکاری کرده بود، بنا به درخواست یحیی گل‌محمدی و با موافقت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به کادر فنی این تیم پیوست.

قرارداد بگوویچ با باشگاه پرسپولیس تا پایان فصل جاری است. بگوویچ پیش از این سرمربی یحیی گل‌محمدی در تیم های فولاد و پرسپولیس بود و گل محمدی اعتقاد خاصی به این مربی کروات دارد.

عبدالحمید رمضانی نیز طی مصاحبه‌ای با خبرنگار مهر گفته بود: "از زمانی که یحیی گل‌محمدی به عنوان سرمربی هدایت تیم پرسپولیس را بر عهده گرفت، برای حضور وینگو بگووویچ در کادر فنی پرسپولیس تماس‌های متعددی را با وی داشته است".