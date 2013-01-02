به گزارش خبرنگار مهر، مجید رجبیمعمار مدیر شبکه "بازار" 28 آبان در نشست خبری با رسانهها اعلام کرد علی درستکار مجری - کارشناس برنامه معارفی "این شبها"، با یک برنامه زنده اقتصادی به این شبکه میآید. وعدهای که قرار بود 11 آذر عملی شود و درستکار نیز همان روز در گفتگو با مهر جزئیات برنامه را شرح داد.
با این حال همانشب و دقایقی پیش از ساعت 20 که زمان روی آنتن رفتن "نمودار" بود، در حالی که عوامل در استودیو برج میلاد حاضر شده بودند، خبر رسید بروز یک مشکل فنی مانع از پخش نخستین قسمت برنامه میشود.
بروز مشکل فنی سازمان و برج میلاد
همان شب ابراهیم داروغهزاده قائم مقام شبکه بازار درباره دلیل این موضوع به مهر گفت: تاکنون برنامههای زنده متفاوتی از استودیو برج میلاد روی آنتن رفته است اما امشب بروز مشکل فنی بین سازمان و برج میلاد امکان برقراری ارتباط را از ما سلب کرد. حداکثر تلاش ما بر این است که برنامه نمودار فردا ساعت 20 از شبکه بازار روی آنتن برود.
گرچه فردای آن شب "نمودار" از شبکه بازار پخش شد، اما برنامه زنده روی آنتن نرفت و پخش ضبطی آن تاکنون نیز ادامه داشته است. در حالی که اساسا یک برنامه گفتگومحور اقتصادی آن هم در شرایط فعلی جامعه، نیازمند پخش زنده برای ایجاد فضایی چالشی و جذاب است.
کوچ برنامهها به خارج از سازمان به دلیل کمبود استودیو
در پیگیری این موضوع، از مجید رجبیمعمار مدیر شبکه بازار سوال کردیم و وی در جدیترین اظهارنظرش دراین باره که وعده پخش زنده برنامه "نمودار" با اجرای علی درستکار چه زمانی محقق میشود، اظهار کرد: به دلیل کثرت برنامههایی که همه شبکهها دارند، برخی از برنامهها باید از ظرفیت استودیوهای خارج از سازمان استفاده کنند.
علی درستکار مجری برنامه "نمودار" که 30 روز است زنده پخش نمیشود
این مدیر رسانه ملی بیان کرد: استودیو "نمودار" نیز خارج از سازمان است و ما در این زمینه مشکل فنی داریم. ابتدا تصور میکردیم مشکل فنی ما در ارتباط با فیبر نوری محل استودیو با سازمان صدا و سیما به راحتی قابل حل است، این روزها نیز در تلاشیم یا این مشکل را حل کرده یا استودیو دیگری را جایگزین کنیم.
وی افزود: چون تعریف برنامه "نمودار" در قالب زنده است و انتظاری که ما از برنامه داریم نیز با پخش زنده محقق خواهد شد، بنابراین به زودی یا مشکل فیبر نوری حل میشود یا از استودیویی که امکان ارتباط زنده را داشته باشد استفاده میکنیم.
مدیر پیشین شبکههای تهران و جامجم، درباره زمان دقیق حل این مشکل، اظهار کرد: حداکثر ظرف ماه جاری این مشکل حل خواهد شد.
با تقسیم کار جایی برای رقابت نمیماند
رجبی معمار همچنین درباره رقابت شبکهها با هم، تصریح کرد: اصلا این موضوع در برنامه ما نیست که با هیچ کجا رقابت کنیم. بلکه تقسیم کاری در رسانه وجود دارد. برای مثال چهار باکس خبری که به صورت زنده از شبکه بازار روی آنتن میرود، توسط شبکه خبر آماده میشود. در حالی که اگر خود شبکه بازار میخواست اقدام کند باید یک بخش خبری بسیار جدی و یک مجموعه با کارمندان و کارشناسان و متخصصان فراوانی راهاندازی کند. اما تجربه چنین ظرفیتی در حوزه اخبار اقتصادی سالها است که در شبکه خبر وجود دارد.
شبکه بازار با حضور فردی که شبکههای سراسری و برون مرزی گوناگونی را مدیریت کرده است، عملکرد صعودی قابل قبولی دارد که نیازمند ارتقا و کاهش ضعفها است. حضور چهرههای برتر تلویزیونی در بازار جای تقدیر دارد اما پشتیبانی بیشتر از برنامههای آنها نیز قطعا به جذب مخاطب حداکثری خواهد انجامید.
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