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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۹

سردار آسودی در گفتگو با مهر:

دومین جشنواره هنری پاسداران کشور به میزبانی سمنان برگزار می‌شود

دومین جشنواره هنری پاسداران کشور به میزبانی سمنان برگزار می‌شود

دامغان–خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دومین جشنواره هنری ویژه پاسداران کشور با حضور 33 گروه هنری از منتخبان استان ها به میزبانی سمنان در اسفند ماه برگزار می‌شود.

سردار محمدعلی آسودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین جشنواره هنری ویژه پاسداران کشور در رشته های تئاتر، سرود و تواشیح به میزبانی استان سمنان در اسفندماه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: 220 نفر در قالب 33  گروه هنری از منتخبان استان های کشور در این جشنواره هنری حضور خواهند داشت.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بحث مهندسی فرهنگی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره داشت و افزود: سپاه در بخش های هنری و فرهنگی و در بحث مهندسی فرهنگی که از تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب است توانسته اقدامات خوبی را انجام و به دستاوردهای خوبی نیز دست پیدا کند.

آسودی از سازماندهی کانون های اهل قلم، هنرمندان، قرآن و مداحان ویژه پاسداران کشور به عنوان اقدامات مهم در بحث مهندسی فرهنگی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد کرد.

وی تصریح کرد: کانون پاسداران اهل قلم کشور دارای 2 هزار و 500 نفر عضو است که در 13 رشته فعالیت دارند.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: کار سازماندهی 2 هزار و 800 مداح پاسدار و 800 هنرمند نیز انجام شده است.
 

کد مطلب 1781973

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