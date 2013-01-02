سردار محمدعلی آسودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین جشنواره هنری ویژه پاسداران کشور در رشته های تئاتر، سرود و تواشیح به میزبانی استان سمنان در اسفندماه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: 220 نفر در قالب 33 گروه هنری از منتخبان استان های کشور در این جشنواره هنری حضور خواهند داشت.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بحث مهندسی فرهنگی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره داشت و افزود: سپاه در بخش های هنری و فرهنگی و در بحث مهندسی فرهنگی که از تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب است توانسته اقدامات خوبی را انجام و به دستاوردهای خوبی نیز دست پیدا کند.

آسودی از سازماندهی کانون های اهل قلم، هنرمندان، قرآن و مداحان ویژه پاسداران کشور به عنوان اقدامات مهم در بحث مهندسی فرهنگی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد کرد.

وی تصریح کرد: کانون پاسداران اهل قلم کشور دارای 2 هزار و 500 نفر عضو است که در 13 رشته فعالیت دارند.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: کار سازماندهی 2 هزار و 800 مداح پاسدار و 800 هنرمند نیز انجام شده است.

