وزیر نفت وارد جزیره خارگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش رستم قاسمی وزیر نفت و جمعی از مسئولان این وزارتخانه وارد جزیره خارگ شدند و مورد استقبال مسئولان ارشد استان بوشهر قرار گرفتند.

وزیر نفت در این سفر از تاسیسات نفتی جزیره خارگ و از شرکت نفت فلات قاره بازدید می‌کند.

وزیر نفت و همراهان پیش از ظهر چهارشنبه نیز از جزیره صدرا در بندر بوشهر بازدید می‌کنند.

بررسی پیشرفت فیزیکی مصوبات سفر دولت در استان بوشهر نیز از دیگر برنامه‌های امروز وزیر نفت است که در محل استانداری بوشهر و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مسئولان صنعت نفت برگزار می‌شود.

رستم قاسمی ابتدای هفته جاری نیز به همراه رئیس جمهور و تعدادی از مسئولان به منظور افتتاح دو طرح بزرگ پتروشیمی به عسلویه در استان بوشهر سفر کرده بود.