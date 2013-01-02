به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره موسیقی فجر از آن دسته از جشنواره‌هایی است که در طول حیات خود چندان بر موج خبرهای رسانه‌ای سوار نشده است اما این سکوت خبر امسال و در بیست و هشتمین دوره آن کمی طولانی شده است.

در حالی که بسیاری از هنرمندان عرصه موسیقی و همچنین مخاطبان این هنر مشتاقانه منتظر و آماده هستند تا در این رویداد فرهنگی و هنری حضور پیدا کنند، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که جشنواره موسیقی فجر هم روزهای پرخبری را در هفته‌های آینده داشته باشد.

اخبار جشنواره موسیقی بعد از ماه صفر اطلاع‌رسانی می‌شود

در میان این مساله‌ای که هم هنرمندان و هم اهالی رسانه را به نوعی بلاتکلیف گذاشته است، نبود اطلاع‌رسانی درست از رویدادها و خبرهای جشنواره موسیقی فجر است، البته مسئولان برگزاری بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر درباره این بی‌خبری چنین گفته‌اند که اخبار و اصلاعات در حوزه موسیقی به دلیل همزمانی با ایام ماه محرم و صفر منتشر نمی‌شود و قرارست جریان ارسال اطلاعات و اخبار پس از پایان این ایام آغاز شود.

گرچه این توضیح مسئولان جشنواره قابل احترام و پذیرش است ولی امید می‌رود اطلاع‌رسانی دیرهنگام به این معنا نباشد که امور جشنواره نیز با تعلل انجام می‌گیرد.

تجربه نشان داده دوره‌های مختلف جشنواره موسیقی فجر همواره تحت‌الشعاع جشنواره فیلم فجر قرار گرفته و اگر قرار باشد خبرهای رسمی جشنواره نیز کم‌رنگ باشد این روند به فراموش شدن جشنواره موسیقی فجر در هیاهوی خبرهای دیگر جشنواره‌های فجر منجر خواهد شد.

در حال حاضر غیر از فراخوان جشنواره موسیقی فجر که اردیبهشت سالجاری منتشر شد، دیگر خبر جدی‌ای در این حوزه منتشر نشده است ولی امید می‌رود این روند به زودی سرعت بگیرد.

هیچ مسئولی پاسخگوی خبرنگاران نیست

به گواه موتور جستجوی گوگل معدود مطالبی که پس از اعلام فراخوان جشنواره موسیقی فجر و در این‌باره منتشر شده، گفتگوی خبرگزاری مهر با حسن ریاحی دبیر بیست‌ و هشتمین جشنواره موسیقی فجر است که این استاد موسیقی پیشنهاد داده بود در این دوره از جشنواره، نمایش فیلم‌های مستند در ارتباط با هنر موسیقی جایگزین برگزاری نشست‌های پژوهشی این هنر شود. این خبر در چند روزنامه و سایتهای خبری منتشر شد.

در واقع در این فاصله هیچ مسئولی پاسخگوی پیگیری خبرنگاران موسیقی و اخباری از این دست و آنچه در دبیرخانه می‌گذرد نبوده و نیست.

قرار گرفتن هنرمندان موسیقی در موضع انفعال طی سالیان سال، نکته‌ دیگری است که به شاکله خبری هنر موسیقی ضربه‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده و می‌کند و اگر خود اهالی موسیقی هم ارتباط بهتری با رسانه‌ها داشته و خبرهایی از کارهایشان در اختیار آنها قرار دهند این سکوت شکسته خواهد شد.

بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر در دو بخش رقابتی اجراهای زنده و آهنگسازی برگزار می‌شود. در بخش نخست اجراهای زنده، گروه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی کلاسیک غیر ایرانی و آواز جمعی به روی صحنه می روند.

بخش دوم از این جشنواره به آهنگسازی اختصاص دارد که این بخش در دو حوزه موسیقی کلاسیک غیر ایرانی و پایان‌نامه برگزار می‌شود.

همچنین بخش ویژه رقابتی با عنوان مسابقه آهنگسازی با موضوع انقلاب اسلامی لحاظ شده است. این جشنواره قرارست از نیمه دوم بهمن برگزار شود.