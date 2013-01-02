تغییر وزیر بهداشت به سود سلامت جامعه نخواهد بود

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برکناری مرضیه وحید دستجردی از وزارت بهداشت و برخی تغییرات اعمال شده در هفته های اخیر در بدنه دولت افزود: کسی نمی تواند منکر اختیارات رئیس جمهور باشد و محمود احمدی نژاد می تواند هر گونه که می خواهد نیروهای خود را جابجا کند.

وی اظهار داشت: در قضیه عزل وزیر بهداشت نیز نمایندگان علاقه ای به تغییرات در این سطح و آن هم در فاصله زمانی اندک باقی مانده نداشتند، چرا که خانم دستجردی به نوعی مطالبات عام بانوان در زمینه مدیریت های کلان را پوشش می داد و بهتر بود تا پایان دولت در سمت خود باقی می ماند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مشخص است که در فاصله زمانی باقی مانده سرپرست فعلی نیز نمی تواند برنامه و طرح قابل توجهی را به طور کامل اجرا کند و این مسئله به سود سلامت جامعه نخواهد بود.

عزیزی تصریح کرد: با این وجود کسی نمی تواند منکر اختیارات رئیس جمهور در عزل و نصب وزرا باشد و بخواهد در این زمینه به دولت امر و نهی کند.

وی افزود: سرپرست فعلی نیز نهایتا تا سه ماه در این سمت باقی خواهد ماند و پس از آن می بایست وزیر پیشنهادی دولت از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد که این مسئله نیز در ماه های آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به بحث جدیدی بدل می شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: شاید اگر اندکی میزان تحمل دو طرف در این مسئله بیشتر بود و در این فاصله زمانی تغییری صورت نمی گرفت، ادامه کار وزیر بهداشت سابق به سود کشور و سلامت جامعه بود.