شش مجلس تعزیه استانهای کشور در سوگواره آمل نمایش داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه این سوگواره اظهار داشت: این سوگواره با اجرای مجلس حضرت ابوالفضل (ع) به سرپرستی سید حسن مهدوی به کار خود پایان داد.

وی افزود: برگزاری مراسم یادمان مرحوم اسدالله فرزانه از پیشکسوتان هنر تعزیه، تجلیل از استاد عظیمی از پیشکسوتان مازندران و آسیب شناسی تعزیه با حضور یوسف لاطف از پیشکسوتان این هنرنمایشی به عنوان برنامه جنبی سوگواره دهم در آمل بود.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، حضور مردم هر شب در برگزاری این سوگواره را پرشورتر ازسالهای گذشته توصیف کرد و گفت: با منطقه ای شدن سوگواره تعزیه در دوره دهم و بالابودن سطح کیفی مجالس تعزیه استقبال خوبی از مجالس تعزیه شد.



وی هدف از برگزاری سوگواره تعزیه را آشنایی جوانان و نوجوانان با زندگانی اهل بیت و بیان اهداف حماسه عاشورا در قالب نمایش و شبیه خوانی بیان کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل گفت: دهمین سوگواره منطقه ای تعزیه در آمل، در مجموع شش اثر از گروههای برتر تعزیه استانهای مازندران و گیلان و تهران به عنوان میهمان در حسینه هدایت (تکیه آملی) اجرا شد.



در پایان این مراسم از همه گروه های برتر تعزیه استانهای شمالی و عوامل برگزاری سوگواره با اهدای تندیس و جوائز نقدی تجلیل شد.