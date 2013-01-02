به گزارش خبرگزاری مهر، "سرآلکس فرگوسن" 71 ساله پس از پیروزی چهار بر صفر تیمش مقابل ویگان، شایعه کنارهگیری از سرمربیگری منچستریونایتد را رد کرد.
فرگوسن گفت: امیدوارم کمی بیشتر در این سمت باقی بمانم. به شما اطمینان خاطر میدهم که مربی جدیدی در دستور کار قرار ندارد. اینکه نام هایی مطرح می شود خیلی کار را دشوار می کند.
وی افزود: فوتبال جای پرمخاطرهای است. فکر می کنم مربیان مطرح همیشه در دسترس هستند. گواردیولا، مورینیو، دیوید مویس و بسیاری مربیان موفق دیگر اما من نمی دانم طرحهای آنها چیست. ما میدانیم آنها تا دو، سه سال آینده در چه تیمهایی خواهند بود.
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