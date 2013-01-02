رضایتمندی مردم در حوزه بهداشت مستلزم ارائه خدمات مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یزدان پناه سه شنبه شب در نشستی با رئیس و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان که در راستای معارفه و استقرار هیئت بازرسی برگزار شد اظهارداشت: نظارت مستمر مدیران بر عملکرد زیر مجموعه با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های نظارتی موجب حُسن جریان امور در دستگاههای اجرایی، اجرای صحیح قانون و کاهش دغدغه دستگاه نظارتی است.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت درون سازمانی افزود: مدیران به عنوان سرمایه های نظام و به لحاظ جایگاهی که دارند می توانند با نظارت دقیق بر عملکرد مجموعه تحت مدیریتی خود، زمینه رضایتمندی عمومی و کارآمدی هر چه بیشتر نظام اداری را فراهم آورند.

تفویض اختیار بدون وجود نظارت عملکرد مدیران را زیر سؤال می برد

بازرس کل استان قزوین بیان کرد: عدم توجه و مغفول ماندن مقوله حساس نظارت از سوی مدیران و تفویض اختیار به کارکنان بدون وجود نظارت های لازم و کافی علاوه بر مواجه کردن دستگاه های اجرایی با چالش و آسیب های جدی باعث زیر سؤال رفتن عملکرد مدیران نیز می شود، چرا که این مدیر دستگاه است که باید در قبال عملکرد کارکنان و پیامدهای احتمالی پاسخگو باشد.

وی، با بیان این که امر نظارت و بازرسی در نظام های اداری دنیا یک امر بدیهی و پذیرفته شده است عنوان کرد: سازمان بازرسی درصدد عیب یابی و پرداختن به نقاط ضعف دستگاه های اجرائی نیست بلکه در تلاش است که با نظارت اثربخش، رویکرد تعاملی و حُسن انجام وظیفه توسط بازرسان، قانونمندی و نظارت در جامعه نهادینه و بالندگی بیش از پیش نظام اداری کشور فراهم شود.

یزدان پناه در ادامه با اشاره به تنوع خدمات ارائه شده از سوی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گفت: خدمات گسترده و متنوع برخی دستگاه ها به ویژه دانشگاه علوم پزشکی که با سلامت و جان آحاد جامعه ارتباط دارند نقش تعیین کننده ای بر رضایتمندی مردم دارد و تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب در این مجموعه ها می تواند پیامهای بسیار مثبت و ارزشمندی را به همراه داشته باشد.

وی، خدمت به مردم را توفیقی الهی دانست و تصریح کرد: اقشار مختلف مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای اینکه نظام و انقلاب را متعلق به خودشان می دانند بسیار کم توقع هستند لذا باید تلاش کرد تا با بسیج امکانات و پاسخگویی به مطالبات آنان به خصوص در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی امنیت روانی و اعتمادشان را نیز به مراکز و بیمارستانهای دولتی افزایش دهیم.

بررسی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی در خصوص نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد

بازرس کل استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع و محورهای هیئت بازرسی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی گفت: کارشناسان و بازرسان گروه فرهنگی و اجتماعی اداره کل بازرسی ماموریت دارند تا در این برنامه بازرسی نحوه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی استان را در خصوص نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد در سالهای 1391-1390 مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: نظارت بر نحوه اعطای مجوز به مراکز ترک اعتیاد توسط دانشگاه علوم پزشکی، بررسی نحوه رسیدگی به شکایات واصله و برخورد با متخلفین و نحوه اختصاص و توزیع داروها به مراکز ترک اعتیاد از مهمترین محورهای مورد توجه بازرسان در این ماموریت است.

یزدان پناه، با بیان این که آسیب های اجتماعی و بی توجهی به مقررات جامعه، برخی از پیامدهای ناشی از اعتیاد به مواد مخدر است اظهارداشت: با نظارت جدی بر مراکز درمان سوء مصرف مواد و دانستن عواملی که فرد را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهد می توان افراد در معرض خطر را شناسایی و برای پیشگیری از ابتلای آنان به اعتیاد، برنامه ریزی های دقیق و اثرگذار را انجام داد.

وی بیان کرد: ارتقاء فرهنگی افراد جامعه از طریق ارتقاء سطح آموزش و آگاهی بخشی، قاطعیت در اجرای قوانین و مبارزه با مواد مخدر، ایجاد روحیه امربه معروف و نهی از منکر در بین مردم و پر رنگ کردن آموزه های دینی به ویژه در بین نسل جوان از جمله اقدامات و راهکارهای مناسب در پیشگیری از اعتیاد و مقابله با این بلای خانمان سوز است.

علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین در ادامه با تاکید بر رضایتمندی مردم یادآورشد: در ارائه هرگونه خدمات بهداشتی و درمانی به مراجعان و بیماران، حُسن برخورد و تکریم ارباب رجوع باید به عنوان یک اصل اولیه مورد توجه و مد نظر باشد.

وی، همچنین ضمن استقبال از حضور هیئت بازرسی تصریح کرد: عزم ما در حوزه درمان جدی است و امیدواریم با بهره گیری از راهنمایی های کارشناسان و بازرسان اداره کل بازرسی نقاط ضعف و کاستی های موجود را مرتفع کنیم.