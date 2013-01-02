مقدمات ثبت جهانی دماوند فراهم شده است

محمدرضا شیدفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی موانع موجود از جمله بهره برداری معادن توسط برخی افراد در منطقه با مجوز قانونی اکنون با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در حال برطرف شدن و لغو فعالیت آنان در این محدوده بوده و این سازمان باید به طور جدی در این رابطه همکاری کند.



وی افزود: هرگونه ساخت و ساز جدید تا ارتفاع دو هزار و 200 متری از سطح زمین در محدوده ارتفاعات قله دماوند غیرقانونی و ممنوع اعلام شد و ضروری است مجوزهای بهره برداری از معادن بالادست لغو شود.



رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آمل اضافه کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران و به تبع آن سازمان میراث فرهنگی کشور، با توجه به موضوع ثبت جهانی قله دماوند و حساسیت های ویژه آن از سوی مسئولان سازمان یونسکو، اجازه صدور هیچ مجوزی برای ساخت و سازهای جدید و برداشت معادن در این محدوده را نمی دهد.



شیدفر افزود: به منظور فراهم کردن شرایط ثبت جهانی قله دماوند در یونسکو، مسئولان منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و دوستداران طبیعت باید بیشتر همکاری و دقت نظر داشته باشند.



وی ادامه داد: در مجموع 11 بند برای ثبت جهانی دماوند در یونسکو تعیین شده که تعدادی از این بندها اکنون رعایت و موارد دیگری هم وجود دارد که دستگاههای اجرایی باید در این خصوص و اهمیت موضوع ثبت جهانی اهتمام بیشتری داشته باشند.



رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آمل یادآور شد: جلسه هایی در سطح مدیران استانی اکنون در حال برگزاری بوده و پرونده سازی برای ارسال موارد قانونی و درخواست یونسکو در حال انجام و تکمیل است.



قله دماوند و ارتفاعات آن یکی از جاذبه های مهم کوهنوردی ایران و از مناطق شناخته شده جهانی به عنوان نخستین اثرملی ایران ثبت شد.