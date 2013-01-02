به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای جمعه هفته جاری و شنبه هفته آینده با انجام 9 مسابقه پیگیری می‌شود که در روز نخست این مسابقات پرسپولیس که روزهای خوبی را سپری می‌کند، در ورزشگاه آزادی میزبان گهر دورود است. تیم‌های راه‌آهن و سپاهان هم یکی از مهمترین و حساسترین بازی‌های هفته را برگزار می‌کنند و ملوان در خانه به فکر پایان دادن به روزهای سقوط خود است. در زیر نگاهی گذرا به این دیدارها داریم:

صنعت نفت آبادان - فجرسپاسی شیراز (نتیجه بازی رفت: فجرسپاسی شیراز 2 - صنعت نفت آبادان صفر)

آخرین برد صنعت نفت آبادان، به هفته ششم لیگ برتر باز می‌گردد و هواداران متعصب این تیم هفته‌هاست منتظر دیدن پیروزی تیم خود هستند. این تیم چهار بازی گذشته را هم با تساوی به پایان رسانده، هرچند تساوی برابر پرسپولیس و ملوان برای آنها ارزشمند بوده است. آنها برای اینکه شانس فرار از جمع قعرنشینان را داشته باشند، باید فجر را در خانه قربانی کنند. البته فجری‌ها هم به خاطر ناکامی در 5 بازی گذشته، روند سقوطی در جدول لیگ داشته‌اند و برای نزدیک نشدن به منطقه خطر، باید در آبادان امتیاز بگیرند.

ملوان بندرانزلی - صبای قم (نتیجه بازی رفت: صبای قم یک - ملوان بندرانزلی 3)

نیم فصل دوم برای احمدزاده و تیمش خوش یمن نبوده است و هنوز تحت تاثیر شکست 6 بر صفر آنها برابر پرسپولیس قرار دارد. ملوانی‌ها پس از آن باخت، برابر گهر و صنعت نفت، پیروزی را از دست دادند و انگیزه بالایی دارند تا صبای قم را شکست داده و به روند ناکامی‌ها و نزول خود در جدول لیگ پایان بخشند. از سوی دیگر خبر می‌رسد این بازی آخرین فرصت برای صمد مرفاوی است تا خود و تیمش را از نزدیک شدن به جمع قعرنشینان نجات دهد. البته آنها به فکر گرفتن انتقام شکست بازی رفت مقابل ملوان هستند، مسابقه‌ای که با 9 بازیکن مغلوب این حریف از خطه بندرانزلی شدند.

راه‌آهن تهران - سپاهان اصفهان (نتیجه بازی رفت: سپاهان 2 - راه‌آهن 2)

تیم‌های مدعی نیم فصل نخست لیگ، نیم فصل دوم را با دو شکست متوالی آغاز کرده‌اند. راه‌آهن پس از تقدیم نخستین پیروزی گهر با مایلی‌کهن به این تیم درودی، باید در خانه سپاهان را مغلوب کند تا به وضعیت خود سروسامان دهد.

شاگردان دایی که پس از پایان نیم فصل مدعی صعود به لیگ قهرمانان آسیا بودند، در صورت ناکامی در این بازی احتمال سقوط‌شان به نیمه دوم جدول وجود دارد. وضعیت سپاهان هم مشخص است، آنها به عنوان مدافع عنوان قهرمانی و قهرمان نیم فصل، دو شکست متوالی در نیم فصل دوم بدست آورده‌اند و تاکنون به رده چهارم سقوط کرده‌اند. زردپوشان اصفهانی برای جبران این باخت‌ها و عادی کردن وضعیت خود، کار سختی را در مهمترین بازی هفته پیش رو دارند.

پرسپولیس - گهر دورود (نتیجه بازی رفت: گهر درود یک - پرسپولیس یک)

پرسپولیس بعد از انتخاب یحیی گل‌محمدی به عنوان سرمربی، خوب حمله می‌کند و موقعیت‌های زیادی روی دروازه حریف ایجاد می‌کند و هوادارانش را به گل زودهنگام و تماشای بازی هجومی عادت داده است.پرسپولیس که در تعطیلات نیم فصل به ترمیم نقاط ضعف خود پرداخته هفته گذشته با پیروزی روحیه بخش مقابل فجر خود را آماده بازی با گهر کرده است.

گهر با هدایت محمد مایلی کهن در بازی گذشته خود موفق شد راه آهن را شکست دهد تا کورسوی امید این تیم برای باقی ماندن در لیگ برتر روشن بماند. حضور پرسپولیسی‌های سابق از جمله محمد پروین و محمد مایلی کهن مقابل سرخپوشان یکی از نکات جالب توجه این مسابقه است.

برنامه هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 15/10/91

* صنعت نفت آبادان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان

* ملوان بندرانزلی - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی

* راه‌آهن تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* پرسپولیس - گهر دورود، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه - 16/10/91

* پیکان - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

* سایپا البرز - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* آلومینیوم هرمزگان - ‌نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* مس کرمان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* ذوب‌آهن اصفهان - استقلال، ساعت 17:30ورزشگاه فولاد‌شهر اصفهان

جدول رده‌بندی لیگ برتر