"سرخیو آگوئرو" مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرخیو آگوئرو" به احتمال فراوان بازی با آرسنال در تاریخ 13 ژانویه را از دست خواهد داد. این بازیکن 38 میلیون پوندی در دیدار با واتفورد در چارچوب رقابت های جام حذفی که شنبه برگزار می شود، غایب خواهد بود.

دیوید پلات، دستیار روبرتو مانچینی، دراین خصوص اظهار داشت: مشکل است بتوان میزان آسیب دیدگی این بازیکن را به طور دقیق ارزیابی کرد اما تجربه می گوید که او به آرسنال نمی رسد. در حال حاضر پای این بازیکن تورم و خون مردگی دارد و تا 48 ساعت آینده نمی توان نظر قطعی در این خصوص ارائه کرد.