3300 گلستانی یارانه نمی گیرند/ مردم سهام عدالتشان را نفروشند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تشریح وضعیت سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها سه شنبه شب با حضور مسئولان اقتصاد و دارایی استان گلستان برگزار شد.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان در زمینه سهام عدالت با اشاره به اینکه این سهام شش دهک از جامعه را شامل می شود گفت: در استان یک میلیون و 251 هزار و 680 نفر مشمول اجرای این طرح شناسایی شدند.

داوود طبرسا افزود: از 19 مرحله شناسایی افراد واجد شرایط برای دریافت سهام عدالت تاکنون 18 مرحله انجام شد و مرحله آخر که مربوط به کارگران فصلی و ساختمانی است بزودی اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: فرم خام مرحله آخر سهام عدالت مربوط به کارگران ساختمانی و فصلی نیز از سازمان خصوصی سازی دریافت شد و این سهام به 160 هزار کارگر ارائه می شود.

طبرسا درباره مشمولانی که به هر دلیلی در طرح سهام عدالت ثبت نام نکرده اند و یا جاماندند، بیان داشت: تا زمانی که سازمان خصوصی سازی رسما اعلام نکند نمی توانیم از متقاضیان ثبت نام کنیم.

برگه های سهام قابل خرید و فروش نیست

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان همچنین با اشاره به اینکه برگه های سهام عدالت قابل خرید و فروش نیست، بیان داشت: این برگه چکیده ای از سهام 63 شرکت قابل واگذاری است و پس از آنکه بدهی این شرکتها به دولت تصفیه شد و در بورس عرضه شدند، سود سهام عدالت تعلق می گیرد.

طبرسا در باره پرداخت سود سهام عدالت نیز گفت: تاکنون سه مرحله پرداخت سود سهام عدالت صورت گرفته که شامل مددجویان کمیته امداد و نهادهای حمایتی، روستاییان و شاغلان و کارمندان دولت بوده است.

پرداخت سود سهام عدالت به 527 هزار گلستانی

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان بیان داشت: در مجموع در این سه مرحله به 527 هزار و 867 نفر 38 میلیارد و 442 میلیون تومان سود سهام عدالت پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: درحال حاضر خرید و فروش سهام عدالت ممنوع بوده و باید شرکتها اجازه ورود به بورس را پیدا کنند و پس از تصفیه بدهیها به دولت، سود قابل واگذاری است .

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان درباره هدفمندی یارانه ها گفت: میزان واریزی مبلغ یارانه در استان از ابتدای طرح تا پایان آذرماه هزار و 914 میلیارد تومان بوده است و این مبلغ به حساب یک میلیون و 749 هزار و 658 نفر در استان واریز شد.

وی اظهار داشت: در مجموع از ابتدای اجرای پرداخت یارانه های نقدی تا پایان آذرماه سالجاری هر نفر در استان 10 میلیون ریال یارانه دریافت کرده است.

3300 گلستانی یارانه نمی گیرند

عابدی مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری گلستان نیز درباره هدفمندی یارانه ها گفت: 99.79 درصد جمعیت استان به تعداد یک میلیون و 773 هزار نفر از یارانه های نقدی بهره مند هستند و کمتر از 21 صدم درصد یارانه نمی گیرند.



وی اظهار داشت: در مجموع در استان سه هزار و 300 نفر یارانه نمی گیرند و این افراد از جمله کسانی بودند که خود مایل به ثبت نام نبوده اند.

وی عنوان کرد: این افراد نیز برای دریافت یارانه می توانند با ارائه مدارک به پلیس 10+ مراجعه کنند و همچنین کسانیکه تغییراتی در جمعیت خانوارشان اعمال می شود، این اطلاعات بصورت آن لاین از پایگاه جمعیتی ثبت احوال به سامانه رفاهی ارسال می شود.



عابدی درباره خوشه بندی خانوارها برای پرداخت یارانه های نقدی گفت: این طرح فعلا در دستور کار نیست ولی در ماده هفت قانون آمده است که پرداخت نقدی یارانه باید بر اساس درآمد خانوارها صورت گیرد.



مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری گلستان با اشاره به پیامکهایی که برای برخی افراد مبنی بر انصراف از دریافت یارانه های نقدی ارسال شده، بیان داشت: در شرایط کنونی پرداخت یارانه ها ارتباطی به این پیامکها ندارد و مردم نگران نباشند.

بانکها حق برداشت از یارانه ها را ندارند

رحمان تقوی دبیر شورای هماهنگی بانکهای گلستان نیز در پاسخ به اینکه اگر سرپرست خانواری بخواهد حساب خود را برای دریافت یارانه نقدی تغییر دهد، گفت: سرپرست خانوار می تواند با مراجعه به بانک این درخواست را ارائه کند و پس از مکاتبه با سازمان هدفمندی یارانه ها این تغییر شماره حساب ظرف 48 ساعت انجام می شود.



وی همچنین در پاسخ به اینکه برخی بانکها از یارانه نقدی مردم برای پرداخت اقساط و بدهی های بانکی برداشت می کنند، بیان داشت: برابر دستور بانک مرکزی و مراجع نظارتی پرداخت از حساب مردم از وجوه یارانه ها بابت طلب اقساط غیرقانونی است و اگر انجام شد مردم می توانند به بازرسی بانک مراجعه کنند.