3300 گلستانی یارانه نمی گیرند/ مردم سهام عدالتشان را نفروشند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تشریح وضعیت سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها سه شنبه شب با حضور مسئولان اقتصاد و دارایی استان گلستان برگزار شد.
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان در زمینه سهام عدالت با اشاره به اینکه این سهام شش دهک از جامعه را شامل می شود گفت: در استان یک میلیون و 251 هزار و 680 نفر مشمول اجرای این طرح شناسایی شدند.
داوود طبرسا افزود: از 19 مرحله شناسایی افراد واجد شرایط برای دریافت سهام عدالت تاکنون 18 مرحله انجام شد و مرحله آخر که مربوط به کارگران فصلی و ساختمانی است بزودی اجرایی می شود.
وی اظهار داشت: فرم خام مرحله آخر سهام عدالت مربوط به کارگران ساختمانی و فصلی نیز از سازمان خصوصی سازی دریافت شد و این سهام به 160 هزار کارگر ارائه می شود.
طبرسا درباره مشمولانی که به هر دلیلی در طرح سهام عدالت ثبت نام نکرده اند و یا جاماندند، بیان داشت: تا زمانی که سازمان خصوصی سازی رسما اعلام نکند نمی توانیم از متقاضیان ثبت نام کنیم.
برگه های سهام قابل خرید و فروش نیست
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان همچنین با اشاره به اینکه برگه های سهام عدالت قابل خرید و فروش نیست، بیان داشت: این برگه چکیده ای از سهام 63 شرکت قابل واگذاری است و پس از آنکه بدهی این شرکتها به دولت تصفیه شد و در بورس عرضه شدند، سود سهام عدالت تعلق می گیرد.
طبرسا در باره پرداخت سود سهام عدالت نیز گفت: تاکنون سه مرحله پرداخت سود سهام عدالت صورت گرفته که شامل مددجویان کمیته امداد و نهادهای حمایتی، روستاییان و شاغلان و کارمندان دولت بوده است.
پرداخت سود سهام عدالت به 527 هزار گلستانی
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان بیان داشت: در مجموع در این سه مرحله به 527 هزار و 867 نفر 38 میلیارد و 442 میلیون تومان سود سهام عدالت پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: درحال حاضر خرید و فروش سهام عدالت ممنوع بوده و باید شرکتها اجازه ورود به بورس را پیدا کنند و پس از تصفیه بدهیها به دولت، سود قابل واگذاری است .
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان درباره هدفمندی یارانه ها گفت: میزان واریزی مبلغ یارانه در استان از ابتدای طرح تا پایان آذرماه هزار و 914 میلیارد تومان بوده است و این مبلغ به حساب یک میلیون و 749 هزار و 658 نفر در استان واریز شد.
وی اظهار داشت: در مجموع از ابتدای اجرای پرداخت یارانه های نقدی تا پایان آذرماه سالجاری هر نفر در استان 10 میلیون ریال یارانه دریافت کرده است.
وی اظهار داشت: در مجموع در استان سه هزار و 300 نفر یارانه نمی گیرند و این افراد از جمله کسانی بودند که خود مایل به ثبت نام نبوده اند.
عابدی درباره خوشه بندی خانوارها برای پرداخت یارانه های نقدی گفت: این طرح فعلا در دستور کار نیست ولی در ماده هفت قانون آمده است که پرداخت نقدی یارانه باید بر اساس درآمد خانوارها صورت گیرد.
مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری گلستان با اشاره به پیامکهایی که برای برخی افراد مبنی بر انصراف از دریافت یارانه های نقدی ارسال شده، بیان داشت: در شرایط کنونی پرداخت یارانه ها ارتباطی به این پیامکها ندارد و مردم نگران نباشند.
وی همچنین در پاسخ به اینکه برخی بانکها از یارانه نقدی مردم برای پرداخت اقساط و بدهی های بانکی برداشت می کنند، بیان داشت: برابر دستور بانک مرکزی و مراجع نظارتی پرداخت از حساب مردم از وجوه یارانه ها بابت طلب اقساط غیرقانونی است و اگر انجام شد مردم می توانند به بازرسی بانک مراجعه کنند.
نظر شما