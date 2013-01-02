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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۷

بازدید وزیر نفت از پروژه ان جی ال جزیره خارگ

بازدید وزیر نفت از پروژه ان جی ال جزیره خارگ

بوشهر - خبرگزاری مهر: وزیر نفت از پروژه ان جی ال جزیره خارگ بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی صبح چهارشنبه به همراه قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت، زیرک‌چیان مدیرعامل فلات قاره ایران، موسوی مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران، حسنوند استاندار بوشهر، شیخ موسی کمالی امام جمعه خارک از پروژه NGL جزیره خارگ بازدید کردند.

وزیر نفت صبح چهارشنبه به منظور بازدید از تاسیسات نفتی جزیره خارگ وارد این جزیره شد و در ادامه برنامه‌های خود از جزیره صدرای بوشهر بازدید خواهد کرد و در نشستی با مسئولان استان بوشهر شرکت خواهد داشت.

منطقه خارک شامل میادین درود، ابوذر، فروزان و منطقه بهرگان شامل میادین بهرگانسر، نوروز و سروش است که هدف اصلی پروژه NGL جمع‌آوری گازهای همراه نفت از مناطق خارک و بهرگان و میادین تحت پوشش آن‌ها است.

کد مطلب 1782029

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