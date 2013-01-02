کمبود سرمایه مشکلی برای صنایع/ 80 درصد صنایع گلستان کوچک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری شامگاه سه شنبه در نشت هم اندیشی نمایندگان استان افزود: نمایندگان استان طی سالجاری نشست های متعددی در زمینه شناسایی و رفع مشکلات موجود در صنعت استان برگزار کرده اند.

وی تعامل بین نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نمایندگان این مجمع از توان بالایی در زمینه پیگیری و رفع مشکلات برخوردار هستند.

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان گفت: این نشست به منظور برقراری و تعامل بیشتر بین مجمع نمایندگان و مدیران صنعتی استان برگزار شده است.

طاهری افزود: نشست هم اندیشی نمایندگان استان درصدد پیگیری راهکارها و تمهیداتی برای رفع مشکلات و کمک به توسعه استان است.

ناصر فخر موحدی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان گفت : تعداد 834 واحد صنعتی باسرمایه گذاری 9 هزار و 253 میلیارد ریال در استان گلستان مشغول فعالیت هستند که موجبات اشتغال 19 هزار و 112 نفر را فراهم کرده اند. فخر موحدی افزود: امسال 52 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 41 میلیارد تومان و اشتغال بیش از 500 نفر در استان صادر شده است. فخر موحدی افزود: امسال 52 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 41 میلیارد تومان و اشتغال بیش از 500 نفر در استان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد واحدهای صنعتی استان جزو صنایع کوچک هستند عنوان کرد : تعداد واحدهای که با اشتغال کمتر از 50 نفر فعالیت دارند ، 774 مورد، تعداد واحدهایی که بین 50 تا 100 نفر اشتغال دارند ،45 مورد و تعداد واحدهایی که بالای 100 نفر اشتغال دارند، 32 مورد است.



موحدی گفت: بیش از یک سوم سرمایه گذاری استان در واحدهایی که بالای 100 نفر فعالییت دارند، صورت گرفته است .



به گفته فخر موحدی تعداد 37 معدن با سرمایه گذاری 183 میلیارد ریال در استان گلستان وجود دارند که موجبات اشتغال 1909 نفر را فراهم کرده اند، همچنین هفت فقره پروانه کشف جدید صادر شده که تعداد معادن استان را به 44 معدن فعال می رساند .



وی ظرفیت استخراج کل این معادن را دو میلیون تن و میزان ذخیره قطعی آنها را 68 میلیون تن عنوان کرد.



تنها معدن ید کشور در استان گلستان مشغول فعالیت بوده و 13 درصد ذغالسنگ کشور نیز از معادن گلستان استخراج می شود و صدف کوهی ، سنگ لاشه آهکی ، سنگ آهک و سنگ نسوز نیز از جمله معادن استان گلستان محسوب می شوند.