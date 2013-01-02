به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری رییس پلیس پیشگیری درباره دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان پلیس، اظهارداشت: برگزاری دوره های استاندارد سازی رفتار کارکنان پلیس در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان، تکریم ارباب رجوع و نیز توجه به حقوق شهروندان در همه سطوح یکی از تدابیر خوب فرمانده نیروی انتظامی در سالهای اخیر به شمار می آید.

وی به برگزاری دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار برای کارکنان پلیس پیشگیری به صورت منطقه ای و استانی اشاره کرد و افزود:طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال نیز این دوره ها به صورت منطقه ای و غیرمتمرکز برگزار شده و تاکنون درصد قابل توجهی از کارکنان پلیس پیشگیری این دوره ها را سپری کردند.

رییس پلیس پیشگیری خاطرنشان کرد: با برگزاری دوره های مذکور، شکایت شهروندان از پلیس کاهش یافته و نسبت به گذشته میزان رضایتمندی آنها از نحوه رفتار کارکنان پلیس بیشتر شده است.

سردار مهری با بیان اینکه تجهیز کلانتری ها یکی از اقدامات پلیس پیشگیری در کلانشهرها است که در دستور کار قرار دارد، گفت: نصب دوربین در برخی از کلانتری ها اعم از افسر نگهبانی، محل ارباب رجوع و غیره به صورت پایلوت به اجرا در آمده است.

وی افزود: همچنین از طریق سیستم مرکزی، نحوه رفتار ماموران پلیس با ارباب رجوع و نیز نظارت بر تحت نظرگاه ها تحت کنترل است.

سردار مهری به تاکیدات فرمانده نیروی انتظامی بر تجهیز کلانتری ها و پاسگاه های سراسر کشور از لحاظ امکانات و نیروی انسانی اشاره کرد و افزود:به منظور رعایت حقوق شهروندی، تجهیز کلانتری ها به دوربین در برنامه پنجساله پنجم در دستور کار قرار گرفته و در بعضی از استان ها به اجرا در آمده است.

رییس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه توجه به سرمایه انسانی را یکی از محورهای اساسی در نیروی انتظامی عنوان کرد و ارتقاء سطح آموزش تخصصی به منظور حضور پلیس حرفه ای در صحنه های جرم، رسیدگی به مسائل معیشتی کارکنان این پلیس را از مهمترین برنامه های این پلیس برشمرد.

وی با بیان اینکه پلیس پیشگیری با تمامی امور انتظامی مرتبط است،گفت: پایه و اساس کار رده های پلیس و نیز حجم گسترده و وسیعی از ماموریت های ناجا شامل کلانتری ها و پاسگاه ها، یگان های امداد، حفاظت از شخصیت ها، شرکت های خدماتی حفاظتی و غیره برعهده پلیس پیشگیری است و آموزش این افراد در دستور کار است.

سردار مهری درباره سامانه مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی ناجا (مکنا) گفت: سامانه مکنا در دستور کار نیروی انتظامی است و پلیس پیشگیری در امر مکنا، پیشگام و پیشقدم می باشد و به دلیل ارتباط مستقیم کلانتری ها، پاسگاه ها ورده های تابعه این پلیس با مردم، این طرح در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

رییس پلیس پیشگیری ناجا از کلانتری ها و پاسگاه ها به عنوان اولین حلقه ارتباطی پلیس با مردم نام برد و بر بحث استاندارد سازی رفتار کارکنان پلیس و تکریم ارباب رجوع از سوی ماموران تاکید کرد.

وی با اشاره به اصلاح فرایندها در کلانتری ها و پاسگاه ها، گفت: در اغلب مراکز استان ها، کلانتری هدف یا نمونه مورد نظر در طرح مکنا انتخاب شده است و اصلاح فرایندها به علت حضور ارباب رجوع در کلانتری ها و پاسگاه ها در دستور کار است.

رییس پلیس پیشگیری ناجا بر بهسازی محیط کلانتری ها تاکید کرد و گفت: شهروندان هنگام مراجعه به کلانتری ها باید از محیط مناسبی برخوردار باشند.