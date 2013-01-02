بصیرت چراغ راه آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ملکی صبح چهارشنبه در نشست مدیران مدارس علمیه استان که از سوی مدرسه علمیه امام باقر(ع) بندرگز برگزار شده بود، افزود: گفت: اشخاصی که در فتنه 88 در حمایت از رهبر معظم انقلاب ایستاده و جانانه دفاع کردند، بصیرت خود را نشان داده و به همه فهماندند که زاویه ای با این انقلاب و رهبری ندارند.

این استاد حوزه تصریح کرد: بصیرت از سه زاویه اخلاقی، اعتقادی و سیاسی قابل بحث و گفتگو است و کسانی در این فتنه نمره قبولی گرفته اند که این سه زاویه را رعایت کردند.

حجت الاسلام ملکی با بیان مشخصه های بصیر اعتقادی، گفت: بصیر اعتقادی کسی است که اعتقادات خود را بر مبنای حوزه های علمیه پیاده کرده و از رهبری و مراجع عظام تقلید تبعیت کند.

وی با بیان اینکه شاخص بصیرت، ولی فقیه زمان است، اظهار داشت: به اشخاصی بصیر سیاسی اطلاق می شود که خود راه خود را منطبق با منویات مقام معظم رهبری بپیمایند.

عضو شورای حوزه علمیه استان گلستان با اشاره به گروه های انحرافی، بیان داشت: متأسفانه برخی از گروه های انحرافی با بیان مطالبی به دنبال تضعیف حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید بوده که باید با شناخت آنان مباحث را برای مردم و جامعه روشن ساخت.

این استاد حوزه ادامه داد: اشخاصی که اعتقادات مذهبی مردم را نشانه رفته و به دنبال سوء استفاده هستند، بدانند که راه خود را گم کرده و به بیراهه رفته اند.

حجت الاسلام ملکی تأکید کرد: همه باید سلایق و نظرات خود را منطبق با رهبر معظم انقلاب مطابقت داده و توجیهاتی که باعث انحراف در راه می شود را کنار بگذارند.