3 متهم حفاری تپه های باستانی شهرستان فراهان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان فراهان گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حفاری غیر مجاز در تپه های باستانی اطراف روستای خنجین از توابع شهرستان فراهان ماموران کلانتری پاسگاه خنجین جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

سرهنگ گودرزی عنوان داشت: با حضور ماموران در محل ،سه متهم که در حال حفاری غیر مجازبودند دستگیرشدند و اقرار متهمان مبنی بر انجام حفاری در تپه های باستانی به منظور پیدا کردن گنج و عتیقه جات پرونده ای در این خصوص تشکیل وت حت رسیدگی قرار گرفت.

سارق سابقه دار در شهر اراک دستگیر شد



ماموران انتظامی شهرستان اراک استان مرکزی یک سارق سابقه دار را پس از سرفت یکدستگاه خودرو پراید در خیابان شهدای صفری اراک در کمتر از نیم ساعت پس از سرقت دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفت: متهم در تحقیقات مقدماتی ضمن اقرار صریح به سرقت خودرو پراید به تعداد 6فقره سرقت لوازم داخل خودرو نیز اعتراف کرد.

سرهنگ مصطفی ویسمه ای از شهروندان خواست هنگام پارک خودرو در شب حتی المقدور از پارکینگ استفاده کرده و نهایت دقت را در قفل درب ها ، پدال و فرمان خودرو معمول دارند.

زوجی که در قالب مسافر اتوبوس مواد مخدر حمل می کردند دستگیر شدند



فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان استان مرکزی از دستگیری زوجی که در قالب مسافر اتوبوس مواد مخدر حمل می کردند ،خبر داد.

سرهنگ حمزه امین نژاد گفت: مامورن پلیس مبارزه باموادمخدر شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری به یکدستگاه خودرو اتوبوس که از شیراز عازم تهران بود مشکوک ونسبت به توقیف آن اقدام کردند.

سرهنگ حمزه امین نژاد گفت:در بازرسی ماموران از کوله پشتی و وسایل همراه دو نفر از مسافران اتوبوس که زن و شوهر بودند مقدار پنج کیلو گرم تریاک در قالب دو بسته کشف وضبط کردند .

وی بیان داشت:متهمان که اهل و ساکن شیراز بوده و تحت پوشش خانواده موادمخدر مکشوفه را به مقصد تهران حمل می کردند با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.