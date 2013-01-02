به گزارش خبرگزاری مهر، با جمع شدن همه خبرها در 12 روز، شاید خیلی از خبرها از قلم بیفتد، اما به نوعی برجسته‌ترین خبرها مرور می‌شوند.

برداشته شدن حق کپی رایت از آثار جیمز جویس؛ یکی از نخستین خبرهای اعلام شده در سال 2012 برداشته شدن حق کپی رایت از آثار جویس بود. به دنبال این خبر از 13 ژانویه ناشران مجاز شدند تا آثار جیمز جویس نویسنده مشهور ایرلندی را بدون نیاز به رعایت قانون کپی رایت منتشر کنند. به دلیل گذشتن 70 سال از درگذشت این نویسنده، آثار او از قانون کپی رایت اروپا خارج شدند. جیمز جویس 13 ژانویه سال 1941 در زوریخ درگذشت.

کشف متن اصلی نخستین نمایشنامه واتسلاو‌ هاول؛ متن دستنوشت اولین نمایشنامه واتسلاو ‌هاول سیاستمدار، نویسنده و نمایشنامه نویس فقید کشور چک با عنوان «جشن باغچه‌ای» داخل کمد لباس یک آپارتمان در پراگ کشف شد. این متن برای این که به دست پلیس مخفی کمونیست نیفتد، در این کمد پنهان شده بود و دهه‌ها همانجا مانده بود. واتسلاو‌ هاول یک ماه پیش از اعلام این خبر درگذشته بود.

کتاب موبیل در روسیه؛ کتاب موبیل که ماشینی مجهز به کتاب، مجله و اینترنت است در سال 2012 در شهرها و نواحی استان پپرم روسیه به راه می‌افتد تا تولیدات فرهنگی را در اختیار آن‌ها قرار دهد. این نخستین تجربه از این دست در روسیه بود.

گران‌ترین کتاب جهان زیر چکش حراجی ساتبی؛ «پرندگان آمریکا» گران‌ترین کتاب جهان به ارزش 4 تا 6 میلیون یورو، در حراجی ساتبی به نمایش گذاشته شد. این کتاب را پرنده‌شناس، نقاش و طبیعت‌گرای مشهور «جیمز جان آدوبان» (1851 ـ 1785) درباره گونه‌های مختلف پرندگان آمریکا نقاشی کرده است.

معرفی برندگان جوایز کاستا؛ جایزه معتبر کاستای بریتانیا در 5 بخش برندگانش را معرفی کرد. متیو ‌هالیس برای «حالا همه راه‌ها به فرانسه ختم می‌شود: آخرین سال‌های زندگی ادوارد توماس» در بخش زندگینامه، اندرو میلر با «ناب» در بخش رمان، کریستی واتسون با رمان «پرندگان کوچک در دوردست» در بخش رمان نخست، کارول آن دافی برای مجموعه اشعارش با عنوان «زنبورها» در بخش شعر، مورا یانگ با کتاب «جاده خون سرخ» در بخش کتاب کودک به عنوان برنده انتخاب شدند و هر یک 5 هزار پوند جایزه دریافت کردند.

انجیل پرفروش‌ترین کتاب سال 2011 نروژ؛ ترجمه جدیدی از انجیل در نروژ که به شیوه هری پاتر نیمه شب در کتابفروشی‌ها عرضه شد، به پرفروش‌ترین کتاب این کشور بدل شد. این کتاب با همکاری ادیبان، مترجمان و کشیشان به بهترین زبان نروژی ترجمه و به همین دلیل هم با استقبال روبه‌رو شد.

جشن تولد 300 سالگی ژان ژاک روسو در ژنو؛ شهر ژنو اعلام کرد در سال 2012 سیصدمین سال تولد برجسته‌ترین شهروند خود ژان ژاک روسو را جشن می‌گیرد و یک فستیوال به نام «روسو برای همه» برگزار می‌کند. ژان ژاک روسو، نویسنده، فیلسوف، مربی تربیتی، طبیعت‌شناس و آهنگساز عصر روشنگری 28 ژوئن 1712 در شهر ژنو کشور سوییس متولد شد.

انتشار زندگینامه مصور استیو جابز؛ در حالی که هنوز چیز زیادی از درگذشت استیو جابز، مغز متفکر شرکت رایانه‌ای اپل نگذشته بود، زندگینامه او در قالب یک کتاب مصور هم منتشر شد. این کتاب که با عنوان «مکتب ذن استیو جابز» 4 ژانویه به بازار آمد، با تمرکز بر علاقه او به مکتب بودیسم و ذن نوشته شد.

«ارباب حلقه‌ها» نوبل را از تالکین گرفت؛ با گذشت 50 سال و انتشار اسناد جدید نوبل، روشن شد تالکین نویسنده کتاب «ارباب حلقه‌ها»، به خاطر نثر ضعیف این کتاب از سوی گروه داوری جایزه نوبل ادبیات در سال 1961 رد شد. نوبلی‌ها نثر این کتاب را دست دوم ارزیابی کرده بودند.

«کتاب سبز» قذافی در زباله‌دان تاریخ؛ با بازشدن مدرسه‌های لیبی پس از ماه‌ها تعطیلی، اعلام شد «کتاب سبز» قذافی از منابع درسی حذف شد. معمر قذافی این کتاب را درباره سیاست، اقتصاد و زندگی روزانه ملت لیبی نوشته بود و کتاب او جزو کتاب‌های اجباری مدرسه‌ها و از مواد درسی ثابت در امتحانات پایان سال بود.

شب شعر در نخستین سالگرد پیروزی انقلاب مصر؛ مصری‌ها 25 ژانویه شب شعری به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی انقلاب مردمی خود برپا کردند.

جشن ادبیات و سینما در پاریس؛ برای نخستین بار مرکز فیلموتک پاریس به مدت 5 هفته آثار بزرگ سینمای اقتباسی تاریخ سینما را به نمایش گذاشت و بیشتر از 70 شاهکار دنیای ادبیات را که در تاریخ سینما از آنها اقتباس شده برای شرکت‌کنندگان روی پرده برد. نویسندگان، کارگردانان و بازیگران هم پای ثابت این جشنواره بودند.

برگزاری نمایشگاه کتاب پکن؛ بیست و پنجمین نمایشگاه سالانه کتاب پکن به مدت چهار روز برگزار شد و بیش از 200 هزار عنوان کتاب جدید، نشریات ادواری و نشر الکترونیک و کتاب‌های شنیداری و محصولات ویدیویی را ارایه کرد. برای نخستین بار سازمان ناشران خصوصی این کشور متشکل از 122 ناشر خصوصی اجازه پیدا کرد با 324 غرفه در این رویداد شرکت کند.

انتشار فهرست نهایی جایزه بوکر آسیا؛ جایزه بوکر آسیا فهرست 7 نفره نامزدهایش برای بخش نهایی را اعلام کرد. کتاب «کلنل» نوشته محمود دولت آبادی که اولین نماینده ایران در این رقابت آسیایی بود و در فهرست اولیه حضور داشت، به فهرست نهایی راه نیافت. البته‌ هاروکی موراکامی نویسنده ژاپنی هم به این مرحله نرسید.

مسلمانان هند در برابر سلمان رشدی؛ روحانیان برجسته مسلمان هند از دولت خواستند که جلوی ورود سلمان رشدی نویسنده کتاب موهن «آیات شیطانی» به هند را بگیرد. او می‌خواست برای شرکت در جشنواره ادبی جیپور به هند برود، اما اعلام شد رشدی با این درخواست مخالفت کرده است.

جشن تولد 200 سالگی چارلز دیکنز؛ لندن اعلام کرد سال 2012 سال چارلز دیکنز است و بزرگداشت دویستمین سال تولد این نویسنده سرشناس و خالق اولیور توییست برگزار می‌شود. روز تولد او 7 فوریه 2012 (18 بهمن 1390) بود.

اعلام فهرست نهایی جایزه جهانی بوکر عربی؛ کمیته جایزه جهانی رمان عرب‍ی (بوکر عربی) در قاهره، اسامی 6 کتاب راه یافته به فهرست نهایی این جایزه را اعلام کرد. ناصر عراق و عزالدین فشیر از مصر، جبور الدویهی و ربیع جابر از لبنان، بشیر مفتی از الجزایر و حبیب السلمی از تونس به این فهرست راه یافتند.

حقوق آثار برگسون و ویرجینیا ولف هم عمومی شد؛ اعلام شد 70 سال پس از مرگ ویرجینیا ولف، آنری برگسون، جیمز فریزر و موریاک لوبلان که همه در سال 1941 درگذشتند، حقوق آثارشان در اختیار عموم قرار می‌گیرد و از این پس آثارشان بدون اجازه‌ از صاحبان سابق این حقوق، از سوی ناشران تجدید چاپ خواهند شد.

جایزه کتاب لایپزیک در دست مورخان انگلیسی و آمریکایی؛ «یان کرشاو» مورخ انگلیسی و پروفسور«تیموتی اسنایدر» مورخ آمریکایی به عنوان برندگان جایزه کتاب لایپزیک 2012 معرفی شدند. کتاب هر دوی این نویسندگان درباره جنگ جهانی دوم و نقش هیتلر نوشته شده بود و پرسش‌های تاریخی کاملا متفاوتی را مطرح می‌کرد.

درخشش اقتباسی‌ها در گلدن گلوب؛ شصت و نهمین جایزه گلدن گلوب به بسیاری از فیلم‌های اقتباسی بهترین جوایز خود را اهدا کرد. جایزه بهترین انیمیشن به فیلم اقتباسی «ماجراهای تن تن» هرژه به کارگردانی اسپیلبرگ رسید و جایزه کارگردانی هم به مارتین اسکورسیزی برای «هوگو» که بر اساس کتابی اثر «برایان سلزنیک» ساخته شد، رسید. در بخش بهترین فیلم درام هم فیلم «فرزندان» به کارگردانی الکساندر پاین که بر اساس رمانی از «هارت همینگز» ساخته شده بود به عنوان بهترین فیلم برگزیده انتخاب شد.

جایزه ترجمه برای آنا گاوالدا؛ جایزه ادبیات ماندگار فرانسه به ترجمه تازه آنا گاوالدا از رمان «استونر» نوشته جان ویلیامز آمریکایی اهدا شد.

سال کتاب در بلاروس؛ رییس جمهوری بلاروس به خاطر توجه بیشتر به کتاب و کتابخوانی سال 2012 را در این کشور سال کتاب اعلام کرد.

جایزه تی اس الیوت برای «استخوان گربه سیاه»؛ جان برنساید شاعر اسکاتلندی به عنوان برنده جایزه معتبر شعر «تی. اس. الیوت» 2011 انتخاب شد. گروه داوری این جایزه 15 هزار پوندی، کتاب «استخوان گربه سیاه» او را کتابی با زیبایی مسحورکننده، عشقی پرقدرت، خاطرات کودکی، آرزوهای انسان‌ها و تنهایی خواند.

حذف رشدی مرتد از جشنواره جیپور؛ سرانجام نام سلمان رشدی نویسنده مرتد از فهرست برنامه‌های فستیوال ادبی جیپور حذف شد. فستیوال ادبی جیپور از 20 تا 24 ژانویه (30 دی تا 4 بهمن) در هند برگزار ‌شد.

آلمان در شب جهانی کتاب؛ در دومین دوره برپایی شب بین‌المللی کتاب، آلمان هم به این برنامه پیوست. پس از آمریکا، آلمان به عنوان دومین کشور اعلام کرد به طرح اهدای یک میلیون نسخه کتاب در این شب برای مردم این کشور ملحق می‌شود. با این برنامه، یک میلیون نسخه کتاب، از سوی 33333 اهدا کننده که هریک 30 نسخه از کتاب‌های منتخب از یک فهرست 25 عنوانی را هدیه می‌کنند، در میان مردم توزیع می‌شود. در بریتانیا و آمریکا 20 هزار اهدا کننده هر یک 48 نسخه کتاب برای این برنامه اهدا می‌کنند.

تبلیغات ضدزبان روسی در لتونی؛ دولت لتونی اعلام کرد از این به بعد تبلیغات علیه زبان روسی در این کشور را از مهد کودک تا سطح دانشگاه‌ها تقویت می‌کند. به تصویب مجلس این کشور، زبان رسمی و دولتی لتونی زبان لتونیایی است و دیگر با زبان روسی هیچ معامله سیاسی، نامه‌نگاری، برنامه تلویزیونی و رادیویی، نشریه، کتاب... پخش و چاپ نخواهد شد.

یادبود ادگار آلن پو؛ دویست و سومین سالگرد تولد ادگار آلن‌پو، شاعر و نویسنده داستان‌های کوتاه وهمناک مثل سال‌های پیش از سوی طرفدارانش در بوستون زادگاه و نیز بالتیمور محل درگذشت او برگزار شد.

فیلم بی بی سی و فروش رمان‌های دیکنز؛ با پخش نخستین قسمت مجموعه تلویزیونی «آرزوهای بزرگ» که با اقتباس از همین رمان اثر چارلز دیکنز ساخته شده، فروش هفتگی آثار دیکنز از 7 هزار نسخه به نزدیک 17 هزار نسخه رسید.

گران‌ترین کتاب دنیا سوم شد؛ کتاب «پرندگان آمریکا» در حراجی نیویورک به قیمت 7.9 میلیون دلار فروخته شد و در فهرست گران‌ترین کتاب‌های دنیا، در ردیف سوم قرار گرفت. از این کتاب تنها200 نسخه موجود است که 120 نسخه از آن تاکنون پیدا شده‌اند.

فوئنتس میهمان جشنواره ادبیات و هنر «هی»؛ هفتمین دوره جشواره ادبیات و هنر «هی» از 26 تا 29 ژانویه 2012 (6 تا 9 بهمن) در شهر کارتاژنا برگزار شد. در این جشنواره که برای تجلیل از فرهنگ و ادبیات درحوزه‌های مختلف ادبیات، شعر، موسیقی، سینما، روزنامه‌نگاری و رشته‌های مختلف هنر برگزار می‌شود، کارلوس فوئنتس نویسنده سرشناس مکزیکی به عنوان میهمان ویژه حضور داشت.

معرفی 10 نویسنده پرفروش فرانسوی؛ 10 نویسنده‌ برتر بازار فروش کتاب فرانسه در سال 2011 معرفی شدند و گیوم موسوی 37 ساله با فروش بیش از 1.57 میلیون نسخه نفر اول شد. مارک لوی 1.5 میلیون نسخه کتاب فروخت و دوم شد و کاترین پانکول که 1.2 میلیون نسخه از آثارش در این سال به فروش رسیده بود، نفر سوم شد. املی نوتومب با فروش 429.500 نسخه در مکان نهم قرار گرفت.

نمایشگاه کتاب قاهره کلید خورد؛ چهل و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره که نخستین نمایشگاه بعد از انقلاب 25 ژانویه 2011 بود، یکشنبه 22 ژانویه (2 بهمن) افتتاح شد. «تونس» مهمان افتخاری این دوره و شعار این دوره «یک سال پس از انقلاب 25 ژانویه» بود.

معرفی برندگان جایزه نیوبری؛ برندگان جوایز نیوبری و کالدکات که مهم‌ترین جوایز ادبیات کودک در آمریکا هستند، از سوی انجمن کتابخانه‌های آمریکا معرفی شدند و جک گانتوس با کتاب «بن بست در نورولت» به عنوان برنده سال 2011 مدال جان نیوبری که جایزه معتبری برای انتخاب برترین اثر کودکانه سال در آمریکا است، انتخاب شد. در همین حال کتاب کریس راشکا با عنوان «توپی برای دیزی» نیز جایزه راندولف کالدکات را برای بهترین داستان تصویری سال از آن خود کرد.

جایزه‌ برای جویس کرول اوتس؛ جویس کرول اوتس نویسنده سرشناس آمریکایی به عنوان نخستین برنده جایزه یک عمر دستاورد ادبی دانشگاه اورگان معرفی شد و یک جایزه 20 هزار دلاری گرفت. اوتس به دلیل این که با آثارش به مانند یک راهنما و مرشد به نسل جوان نویسندگان آمریکایی کمک کرده، شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.

برنده نهایی جایزه کاستا؛ از میان پنج برنده جوایز بخش‌های مختلف کاستا، رمان «ناب» نوشته اندرو میلر به عنوان کتاب سال کاستا انتخاب شد و یک چک 30 هزار پوندی به آن تعلق گرفت.

نمایشگاه کتاب کلکته کلید خورد؛ سی و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کلکته برای مدت 12 روز شروع به کار کرد. این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های کتاب است.

کشف یک اثر گمشده از رنسانس؛ دانشمندی از دانشگاه گوتینگن یک اثر ادبی مربوط به دوران رنسانس را که حدود 500 سال پیش ناپدید شده بود، در کتابخانه واتیکان کشف کرد. این اثر حماسی که «فلسیناس» نام دارد متعلق به «مارکو گیرولامو ویدا» شاعر ایتالیایی قرن 15 و 16 است و توسط «توماس ‌هایه» پروفسور آلمانی پیدا شد.

نمایش فیلم اسپیلبرگ و بالا رفتن فروش کتاب؛ نمایش فیلم «اسب جنگ» استیون اسپیلبرگ باعث شد تا کتابی که این فیلم با اقتباس از آن ساخته شده بود، پرفروش شود. رمان «اسب جنگ» که نوشته مایکل مورپورگو و رمانی درباره جنگ جهانی اول است، با اکران این فیلم، کتاب تنها در بریتانیا و در مدت دو هفته بیشتر از همه فروشش در 25 سال گذشته در سراسر جهان، فروش کرد. این کتاب نخستین بار در سال 1982 منتشر شده بود.

رشته کارشناسی ادبیات جنایی در دانشگاه؛ دانشگاه سیتی در لندن به دلیل جایگاهی که جرم و جنایت در ادبیات امروزی دارد، یک رشته تحصیلی در این زمینه راه انداخت و اعلام کرد به دانشجویان مدرک کارشناسی اختصاصی برای موضوع داستان‌های جنایی و تدریس نویسندگی آثار تریلر می‌دهد. انگلیسی‌ها گفتند با این کار امیدوارند نسل دوم طلایی نویسندگان جنایی ایجاد شود. مردم انگلیس بیشتر از هر رمان دیگری به آثار جنایی علاقه‌مندند.

جولان میلیاردر روسی در کتابفروشی‌های لندن؛ پس از اینکه الکساندر ماموت سرمایه‌دار روسی و مالک شرکت‌های آ اند ان ان کتابفروشی واتراستون را سال پیش به قیمت 53 میلیون پوند خرید، حالا اعلام شد شعبه مشهور این فروشگاه در پیکادلی لندن آثار روسی می‌فروشد. آقای ماموت اسم این کتابفروشی جدید را «اسلووا» به معنی «کلمه» گذاشته و قرار است 5 هزار عنوان کتاب روسی در قلب لندن برای فروش عرضه کند.

مشاجره فرماندار آریزونا با اوباما و نقش آن در فروش کتابش؛ کتاب ژان برور فرماندار آریزونا به دلیل مشاجره‌اش با اوباما رئیس جمهوری آمریکا، فروشی برق‌آسا را تجربه کرد. کتاب «عقرب‌هایی برای صبحانه» نوشته فرماندار جمهوریخواه ایالت آریزونا پس از مشاجره او با اوباما، در طول دو روز به کتاب شماره 7 در فهرست کتاب‌های پرفروش آمازون تبدیل شد. این کتاب یک سال پیش منتشر شده بود و مشاجره در فرودگاه هم به دلیل نارضایتی اوباما از یک بخش این کتاب رخ داد. خانم فرماندار گفت اوباما نازک نارنجی است.

حمایت 170 نویسنده از روزنامه نگاران مکزیک؛ 170 نویسنده که برخی از آن‌ها برنده جایزه ادبی نوبل هستند، از حقوق روزنامه‌نگاران مکزیکی دفاع کردند و با امضای بیانیه انجمن قلم بین‌المللی، به کشتار روزنامه‌نگاران در مکزیک اعتراض کردند. تونی موریسون، ماریو بارگاس یوسا، اورهان پاموک، جی ام کوئتزی و نادین گوردیمر از نوبلی‌هایی بودند که این بیانیه را امضا کردند و آن را به صورت یک آگهی تمام صفحه در روزنامه مکزیکی «ال یونیورسال» چاپ کردند. به گفته کمیسیون حقوق بشر ملی مکزیک 74 روزنامه نگار از سال 2000 تا 2011 در این کشور کشته شده اند. اسم نویسنده‌های برجسته دیگری هم در این بیانیه آمده که وول سووینکا، درک والکات، مارگارت آتوود، جاناتان فرانزن، آریل دورفمان، حنیف قریشی، لئونارد کوهن، چینوآ آچه به، ادوارد آلبی، مونیکا الی، مارتین امیس، پل آستر، دون دلیلو، کران دسایی، ای.ال.دکتروف، آتوم اگویان، جاناتان سافران فوئر، لیدی آنتونیا فراسر پینتر، نیل گیمن، دیوید گراسمن، سیری‌هاستوت، یان مارتل، دنی لافریه، جاناتان لتم و کالم تویی از جمله آنهاست.

املی نوتومب دبیر جایزه ادبی اینتر؛ املی نوتومب نویسنده بلژیکی به سمت دبیری سی و هشتمین جایزه ادبی اینتر فرانسه انتخاب شد. گروه داوری جایزه اینتر از 12 مرد و 12 زن علاقه‌مند به ادبیات داستانی تشکیل می‌شود و هر سال نویسنده‌ای سرشناس سرپرستی آن را به عهده می‌گیرد.

برترین کتاب همه دوره‌ها؛ 125 نویسنده با آرای خود برترین کتابی را که تاکنون نوشته شده، انتخاب کردند و تولستوی نویسنده کلاسیک روس را در مکان اول قرار دادند. با اختلاف 11 رای کمتر شکسپیر جای گرفته است. این نویسنده‌ها از میان 544 عنوان کتاب، برترین‌ها را انتخاب کردند. «لولیتا» نوشته ولادیمیر ناباکف کتاب اول آثار قرن بیستم شد و «آنا کارنینا» کتاب اول آثار قرن نوزدهم. اما در مجموع امتیازها لئو تولستوی 327 امتیاز و ویلیام شکسپیر 293 امتیاز کسب کردند.

گوردون براون در آینده؛ اعلام شد گوردون براون نخست وزیر پیشین بریتانیا کتابی نوشته که در آن به پیش‌بینی آینده می‌پردازد. این کتاب با عنوان فرعی «شکل دادن یک آینده جدید» منتشر می‌شود و چشم‌انداز و پیش‌بینی براون را از مسیری که جهان به سمت آن می‌رود ارایه می‌کند. او قرار است با کتابش پیش‌بینی کند جهان در سال 2025 چگونه جایی خواهد بود.