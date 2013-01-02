مشکلات تغذیه ای کودکان در کنگره سلامت بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری رئیس هشتمین کنگره سلامت، تغذیه و آلرژی غذایی کودکان گفت: تغذیه و آلرژی غذایی و اصول تغذیه سالم در کودکان به عنوان محورهای اصلی کنگره در نظر گرفته شده‌اند.

وی افزود: مشکلات تغذیه‌ای کودکان، تظاهرات گوارشی، پوستی و تنفسی در آلرژی غذایی، حساسیت غذایی از نظر فیزیوپاتولوژی، تظاهرات بالینی، نحوه تشخیص و راههای پیشگیری از آن، شیرهای رژیمی در آلرژی غذایی، نقش شیر مادر در پیشگیری از ابتلا به آلرژی و نقش دارو در ایجاد حساسیت غذایی از جمله موضوعات برگزاری این دوره از کنگره هستند.

مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در مجموع 6 پنل تخصصی طی دوره 3 روزه کنگره برگزار خواهد شد، اظهار کرد: مقالات رسیده به دفتر دبیرخانه کنگره در دست بررسی است.

سیاری افزود: این کنگره به همت انجمن علمی تعذیه کودکان ایران و با همکاری گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان مفید، مرکز طبی کودکان و انجمن ترویج تعذیه با شیر مادر برگزار می‌شود.

به گفته وی، متخصصان کودکان، فوق تخصصهای کودکان، پزشکان عمومی، متخصصان تغذیه و کارشناسان تغذیه از جمله شرکت کنندگان در این کنگره هستند که امتیاز بازآموزی دریافت می کنند.

هشتمین کنگره سلامت، تغذیه و آلرژی غذایی کودکان، از 4 تا 6 بهمن ماه امسال در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور میزبان علاقه مندان از سراسر کشور خواهد بود.