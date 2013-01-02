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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲

مشکلات تغذیه ای کودکان در کنگره سلامت بررسی می شود

مشکلات تغذیه ای کودکان در کنگره سلامت بررسی می شود

مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از بررسی مشکلات تغذیه‌ای کودکان در هشتمین کنگره "سلامت، تغذیه و آلرژی غذایی کودکان" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری رئیس هشتمین کنگره سلامت، تغذیه و آلرژی غذایی کودکان گفت: تغذیه و آلرژی غذایی و اصول تغذیه سالم در کودکان به عنوان محورهای اصلی کنگره در نظر گرفته شده‌اند.

وی افزود: مشکلات تغذیه‌ای کودکان، تظاهرات گوارشی، پوستی و تنفسی در آلرژی غذایی، حساسیت غذایی از نظر فیزیوپاتولوژی، تظاهرات بالینی، نحوه تشخیص و راههای پیشگیری از آن، شیرهای رژیمی در آلرژی غذایی، نقش شیر مادر در پیشگیری از ابتلا به آلرژی و نقش دارو در ایجاد حساسیت غذایی از جمله موضوعات برگزاری این دوره از کنگره هستند.

مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در مجموع 6 پنل تخصصی طی دوره 3 روزه کنگره برگزار خواهد شد، اظهار کرد: مقالات رسیده به دفتر دبیرخانه کنگره در دست بررسی است.

سیاری افزود: این کنگره به همت انجمن علمی تعذیه کودکان ایران و با همکاری گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان مفید، مرکز طبی کودکان و انجمن ترویج تعذیه با شیر مادر برگزار می‌شود. 

به گفته وی، متخصصان کودکان، فوق تخصصهای کودکان، پزشکان عمومی، متخصصان تغذیه و کارشناسان تغذیه از جمله شرکت کنندگان در این کنگره هستند که امتیاز بازآموزی دریافت می کنند.

هشتمین کنگره سلامت، تغذیه و آلرژی غذایی کودکان، از 4 تا 6 بهمن ماه امسال در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور میزبان علاقه مندان از سراسر کشور خواهد بود.

کد مطلب 1782056

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