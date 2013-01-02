50 عنوان برنامه محوری در خراسان شمالی برگزار می شود

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 350 مبلغ و روحانی به منظور برگزاری مراسمات عزاداری اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر به مساجد استان اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مراسم محوری عزاداری اربعین حسینی چهارشنبه شب در مساجد شهرهای استان برگزار می شود، اظهار داشت: در بجنورد این مراسم پس از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد انقلاب این شهر و با سخنرانی حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی برگزار می شود.

حجت الاسلام روحانی نیا اضافه کرد: این مراسم در شیروان در مسجد جامع این شهر با سخنرانی حجت الاسلام حسین کوثری، در اسفراین در مسجد ولی عصر(عج) با سخنرانی حجت الاسلام غدیر محمدیان، در آشخانه در محل مسجد حضرت ابوالفضل(ع) با سخنرانی حجت الاسلام جواد طاهری و در جاجرم در مسجد صاحب الزمان(عج) با سخنرانی حجت الاسلام محمد موسوی برگزار می شود.

وی افزود: همچنین مراسم عزاداری اربعین حسینی در راز و جرگلان، سنخواست، قاضی و گرمه نیز پس از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی ائمه جمعه این شهرها برگزار خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا صبح پنج شنبه نیز مراسم دسته روی بیش از هزار و 60 هیئت عزاداری در شهرها و روستاهای خراسان شمالی انجام می شود.

وی اضافه کرد: مراسم دسته روی هیئت های عزاداری بجنورد از ساعت 9 صبح آغاز می شود و این هیئت ها از نقاط مختلف شهر به سمت حرم امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) موسوم به معصوم زاده حرکت می کنند.

خراسان شمالی دارای هزار و 150 مسجد و بیش از هزار هیات مذهبی است.

