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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

صابری اعلام کرد:

عقب ماندگی تاریخی استانهای شمالی در حوزه صنعت

عقب ماندگی تاریخی استانهای شمالی در حوزه صنعت

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس گفت: استانهای شمالی یک عقب ماندگی تاریخی را در بحث صنعت دارند و برای جبران این عقب ماندگی قاعدتا باید استراتژی های متفاوتی نسبت به استانهای برخوردار داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری صبح چهارشنبه در جمع مدیران اقتصادی استان افزود: همچنین باید بتوانیم مسیر حرکت صعودی خود را بگونه ای رقم بزنیم که حرکت توسعه صنعتی استان را به حد مطلوبی برسانیم.

وی  با اشاره به  نقش صنایع کوچک در توسعه استان افزود : بیشتر  واحدهای صنعتی موجود  جزء صنایع با اشتغال کمتر از 50 نفر هستند که باید توسعه صنعتی استان را با دگرگونی این هرم صنعتی طراحی کنیم و مدیران استانی هم دنبال تغییر ساختار  صنعتی باشند.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: تمام تلاش مدیران باید رفع مشکلات و تنگناهایی که گریبانگیر صنعتگران شده، باشد و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری‎های لازم را در این زمینه انجام خواهند داد.

صابری خاطر نشان کرد: بدون تردید بخش صنعت در استان می‎تواند در افزایش ایجاد اشتغال پایدار و مولد و همچنین رفع محرومیت‎های منطقه کمک شایانی کند.

وی بر تقویت زیرساخت‎های مورد نیاز  صنعتی در استان  تاکید کرد  و اظهار داشت:  تقویت زیرساخت‎ها موجب می‎شود تا متقاضیان سرمایه‎گذاری در بخش صنعت،  تمایل بیشتری جهت سرمایه گذاری در استان داشته و دغدغه‎ای از حیث تامین زیرساخت‎ها نداشته باشند.
کد مطلب 1782061

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