80 درصد توت فرنگی جنوب کرمان در بازار داخلی عرضه می شود

احمد دلجو کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جنوب استان کرمان به لحاظ کشاورزی داری ظرفیت های فروانی است و یکی از مهم ترین قطب های کشاورزی کشور محسوب می شود.

دلجو کوهستانی با اشاره به اینکه کشت توت‌ فرنگی در جنوب کرمان از دهه 70 آغاز شده است، افزود: سطح زیرکشت این محصول به دلیل عملکرد و کیفیت بالا روندی رو به‌ رشد دارد.

وی سطح زیر کشت توت فرنگی در این منطقه را 100 هزار هکتار عنوان کرد و افزود: طی سال جاری استقبال کشاورزان از این محصول افزایش یافته به گونه ای که شاهد رشد 30 درصدی سطح زیر کشت توت فرنگی بودیم.

دلجو کوهستانی با اشاره به کیفیت مرغوب توت فرنگی جنوب استان کرمان گفت: 80 درصد توت فرنگی تولیدی این منطقه در بازارهای داخلی عرضه می شود.

این مسئول یادآور شد: جنوب استان کرمان رتبه اول سطح زیر کشت و تولید توت فرنگی گلخانه ای را در کشور به خود اختصاص داده است.

دلجو کوهستانی با اشاره به اینکه در فصل سرما قرار داریم گفت: کشاورزان توصیه ها و هشدارهای هواشناسی و جهاد کشاورزی در خصوص کاهش دما و احتمال سرمازدگی محصولات را جدی بگیرند.

وی گفت: کشاورزان باید در هنگام کاهش دما سریعا اقدامات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی و صدمه دیدن محصولات خود را انجام دهند.

این مسئول با اشاره به لزوم بیمه کردن محصولات کشاورزی گفت: این امر راهکار مناسب برای مقابله با خطرات فعالیت های کشاورزی است.

دلجو کوهستانی گفت: کشاورزان می توانند با بیمه کردن محصولات خود از خسارات احتمالی جلوگیری کرده و در صورت صدمه دیدن محصول دچار زیان کمتری شوند.