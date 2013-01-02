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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

آلاینده های هوای اراک امروز به اوج خود می رسد

آلاینده های هوای اراک امروز به اوج خود می رسد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اشاره به آلودگی هوای امروز اراک گفت: آلاینده های هوای اراک امروز به اوج خود رسیده است.

 امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی شهر اراک در امروز و فردا با پدیده وارونگی دما روبرو است که این مهم موجب افزایش غلظت آلاینده ها و ایجاد شرایط ناسالم هوا خواهد شد.

وی منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ‌ازن، ‌ذرات معلق و دی اکسید نیتروژن را پنج آلاینده مهم هوا برشمرد و اظهارداشت: در شرایط وارونگی دما به دلیل ماندگاری آلاینده ها در سطوح پایینی جو، تاثیرات آلایندگی بر سلامت افراد را در وضعیت بدتری قرار می دهد.

گفتنی است آلودگی هوای اراک به حدی است که کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای استان مرکزی  مدارس پیش دبستانی و مقاطع ابتدایی و راهنمایی در دو نوبت صبح و عصر امروز را تعطیل کرد.
 
پایداری هوا تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و از روز پنج شنبه از میزان آن کاسته خواهد شد.

کد مطلب 1782067

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