فشار مضاعف تل آویو بر اتحادیه اروپا برای تروریست خواندن حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، اسرائیل تلاش های خود را برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا جهت تروریست خواندن حزب الله لبنان دو برابر کرده است.

بر اساس گزارش هایی که در رسانه های عبری منتشر شده تلاش های جدید اسرائیل برای رسیدن به این هدف شامل ارائه مدارک جعلی در خصوص دست داشتن حزب الله در ترور "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان، است.

البته در این راه آمریکا نیز با رژیم صهیونیستی همراه شده و برای مثال روز دوشنبه "ایلنا روز لتینن" از جمهوریخواهان حاضر در کنگره و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در توییتر خود نوشته بود: منطق اروپا انعکاس دادن است. زمان آن فرا رسیده که اروپا حزب الله را یک گروه تروریستی بخواند.

البته در سال 2005 اتحادیه اروپا در بیانیه ای فعالیت های حزب الله را محکوم کرده بود اما از تروریست خواندن حزب الله خودداری کرده بود.

به نوشته جروزالیم پست، به غیر از مورد ترور رفیق حریری، اسرائیل در تلاش است تا با طرح ادعای اینکه حزب الله در ناآرامی های سوریه دست دارد و اقداماتی غیر قانونی همچون پول‎شویی انجام داده و در امر ربایش تاجران یهودی دست دارد، اتحادیه اروپا را متقاعد کند که حزب الله را در لیست گروه های تروریستی قرار بدهد.

در همین رابطه "معاریو" مدعی شد که حزب الله در سال دوهزار، یک تاجر یهودی را ربوده است.

اما در این میان مقامات اروپایی معتقدند که همانند موضوع حماس، حزب الله نیز می تواند با نشان دادنِ بی اعتباری مدارک، تلاش های اسرائیل را خنثی کنند. برای مثال اتحادیه اروپا در سال 2003 حماس را در لیست گروه های تروریستی قرار داد اما با طرح شکایت حماس، دادگاه لوگزامبورگ مصوبه اتحادیه اروپا را باطل کرد.

جروزالیم پست در پایان مطلب خود می نویسد : برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز در صورت تحریم شدن حزب الله و قرار گرفتن آن در لیست گروه های تروریستی هیچ سودی نمی برند، بنابراین تل آویو راه دشواری برای رسیدن به این هدف پیش رو دارد.