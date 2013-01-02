قفل سکوت بر درب تنها استخر سرپوشیده تایباد/ کمبود اعتبار علت تاخیر در تعمیرات

به گزارش خبرنگار مهر، جوانان و نوجوانان این شهر کمتر توسعه یافته مرزی که فاقد هرگونه امکانات تفریحی هستند برای پر کردن اوقات فراغت خود به این استخر تازه افتتاح شده مراجعه می کردند، اما اکنون مدت سه ماه است که این استخر تعطیل شده و مراجعین هر روز پشت درهای بسته انتظار می کشند.

فرسودگی سیستم های استخر دلیل تعطیلی

سرپرست سابق تربیت بدنی و پیشکسوت ورزش شهرستان تایباد در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با توجه به فرسودگی سیستم های مختلف استخر در بازدیدی که کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان از محل کرده اند، مهر تایید بر تعمیرات استخر زدند و قرار شد ظرف ده روز این کار انجام شود.

جهانگیر ابوبکری می افزاید: ولی اکنون نزدیک به 100 روز است هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است و مسئولین مربوطه کمبود اعتبار و بودجه را مقصر این امر می دانند.

یارمحمدی یکی دیگر از شهروندان تایبادی می گوید: این مکان ورزشی در منطقه مرزی تنها سرگرمی مردم بود و این امر برای مردم قابل هضم نخواهد بود که اداره محل نتواند از عهده این امر بر نیاید لذا از محضر مسئولین محترم استان و شهرستان تقاضا داریم اقدام عاجلی را صورت دهند.

عفتی یکی دیگر از شهروندان با بیان اینکه ورودی این استخر نسبت به سایر شهرستانهای مجاور کمتر است و این جای شکر دارد می گوید: عدم استقبال مردم در زمان فعالیت این مکان می تواند در عدم بازگشایی این مکان نقش داشته باشد که باید گفت این امر نیز صورت نگرفته است.

کمبود اعتبار علت تاخیر در تعمیرات اساسی

وی می افزاید: باید بدنبال علت تاخیر در بازگشایی این مکان بود، چرا که اعتراض ها و مراجعات مردمی برای استفاده از استخر زیاد شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تایباد اظهار داشت: این پروژه که تنها استخر سرپوشیده شهرستان است، از 17 مهر ماه سال جاری به علت تعمیرات اساسی در قسمت موتورخانه و سیستم گرمایشی تعطیل شده است.

محمد تقی یوسفی ادامه می دهد: علیرغم مکاتبات فراوان و همچنین مراجعه حضوری به استان از سوی این اداره و فرمانداری با توجه به کمبود اعتبار در همه حوزه ها امکان تامین اعتبار با توجه به برآورد 40 میلیونی که صورت گرفته است عملا وجود ندارد.

لزوم مساعدت بخش خصوصی

وی افزود: با پیگیری های انجام شده توسط فرمانداری اداره کل ورزش و جوانان استان قرار شد با کمک گرفتن از بخش خصوصی در غالب واگذاری مدت دار تامین شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تایباد افزود: در این راستا افرادی نیز اعلام آمادگی کردند که ضمن راه اندازی یک سری امکانات جدید نیز به این مجموعه اضافه و راه اندازی کنند.

قول بازگشایی استخر در دهه فجر

وی اظهار امیدواری کرد این کاردر هفته جاری شروع شود و ان شاالله در دهه مبارکه فجر شاهد فعالیت مجدد تنها مکان تفریحی شهرستان باشیم.

شایان ذکر است روزانه حداقل 150 کامیون و تریلیر حامل کالاها ترانزیتی و مصرفی کشور دوست افغانستان که اکثر رانندگان آن از شهرهای مختلف کشور و حتی از برادران افغانی هستند ازا نی مسیر عبور می کنند.

بدلیل قرار گرفتن این استخر در مسیر راه این رانندگان؛ آنها ساعاتی که مجبورند در گمرک جهت رسیدن نوبت عبور توقف کنند با مراجعه به این استخر تنی به آب می زدند و ساعاتی از اوقات فراغت خود را نیز سپری می که حالا با درب های بسته استخر مواجه هستند.

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گزارش: اویس چاریاری