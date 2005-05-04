دكتر محسن رضايي: سند چشم انداز نقطه عطفي در برنامه ريزي كشور است// اصلاح طلبان برنده انتخابات نيستند// دغدغه توكلي وحدت اصولگرايان است// سه قطبي شدن فضاي انتخابات، پديده مباركي است//غني سازي بايد راه بيافتد ؛ ديپلمات ها دارند تعارف مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر رضايي با تشريح آرايش نامزدهاي انتخاباتي، تصريح كرد: اگر هاشمي در انتخابات حضور پيدا كند آرايش كانديداها به اين صورت خواهد بود: هاشمي، يك نفر از گروه ائتلاف 4، كروبي و احتمالا معين و اين بدان معنا است كه جمعي از كانديداهاي فعلي نخواهند بود و در آن زمان مي توان قضاوت كرد كه كداميك از سه كانديداي اصولگرايان مي تواند رئيس جمهور شود و اصلا موفقيت و عدم موفقيت هر فردي چگونه خواهد بود و اينكه انتخابات دو قطبي يا سه قطبي است، مشخص مي شود.

وي در خصوص وضعيت ديگري از آرايش كانديداها با فرض عدم حضور هاشمي گفت: در اين صورت كانديداها شامل ولايتي- يكي از گروه ائتلاف 4- كروبي و اينكه لاريجاني و معين هم باشند يا نباشند قابل بحث است ، بنابراين اين دو سناريو وضع را متفاوت خواهد كرد و قضاوت ها و نظرسنجي هايي كه الان صورت مي گيرد متناسب با آرايشي است كه بعد از ثبت نام وجود خارجي نخواهد داشت لذا آن زمان بهتر مي توان قضاوت كرد.

رضايي درخصوص احتمال عدم حضور معين كه آيا به معناي كناره گيري او از عرصه انتخابات است گفت: بالاخره چپي ها دو گروه مي شود: اگر هاشمي بيايد يك عده پشت سر او قرار مي گيرند و گروه دوم پشت سر كروبي .

رضايي در پاسخ به سوالي مبني بر وضعيت آرايش نهايي نيروهاي موسوم به جبهه دوم خردادي، گفت: اگر آقاي هاشمي شركت نكند احتمال دارد كه اين جناح به نتيجه برسد كه همه نيروي خود را بگذارد تا يك رأي بالايي بياورد و به اصطلاح، اجماع و تلاش مي كنند كه وزن سياسي خود را بالا ببرند.

وي در خصوص حضور خود در عرصه تا آخر گفت: تلاش من بر اين است كه دوستان ديگر را با خود همراه كنم.

محسن رضايي تصريح كرد: تحليل و اطلاعات ما چهار نفر به هم نزديك است ما متناسب با هرسناريو ممكن است يك تصميم بگيريم .



رضايي در پاسخ به اينكه عدم اعلام قطعي بودن حضور هاشمي در انتخابات به نوعي بلاتكليفي را در مردم ايجاد كرده است گفت : اگر رقابت جدي شود مشاركت حداكثري خواهد بود و رفتار قبل از رقابت زياد مهم نيست و مهم اين است كه آيا ما در صحنه انتخابات رقابت جدي داريم يا خير كه اگر اين رقابت شكل بگيرد مشاركت حداكثري خواهد بود لذا كاري كه آقاي هاشمي و اصولگرايان انجام مي دهند تا زمان ثبت نام كردن زياد مشكلي ايجاد نمي كند اما همه چيز به اين بستگي دارد كه آيا تصميم گيران اصلي جناحها كه پشت صحنه هستند اجازه مي دهند كه رقابت جدي شكل بگيرد يا خير، يا بدليل تعصبات قشري و روابط عاطفي ممكن است اجازه ندهند كه قوي ترين افراد وارد صحنه شوند و البته سالهاست كه از اين مدل خداحافظي كرده بوديم ولي ممكن است دوباره حاكم شود .

وي افزود: تا قبل از دوم خرداد انتخابات يك قطبي بود اما در انتخابات دوم خرداد دو قطبي شد ولي اينكه درحال حاضرانتخابات سه قطبي شود يا خير مشخص نيست اما اگر سه قطبي شود پديده مبارك و رو به جلويي است كه سه فكر، سه انديشه بتواند سه نماينده در صحنه بفرستد و آنها باهم رقابت كنند كه در آنصورت رقابت جدي است و مردم هم احساس مي كنند كه انتخابات جدي است اما اگر دو قطبي شود و بدتر از آن يك قطبي شود، انتخابات جدي نخواهد بود.

رضايي در اين خصوص كه آيا حضور آقاي هاشمي به معناي يك قطبي شدن انتخابات است گفت: من نمي خواهم اين مسئله را مطرح كنم اما اگريك قطبي يا دو قطبي شود حركت به عقب است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا آقاي هاشمي خود به تنهايي يك قطب است گفت: آقاي هاشمي اگر بيايد و رقابت جدي با وي صورت گيرد از يك قطب خارج مي شود يعني اگر سناريوي اول باشد (هاشمي، يكي از سه نفر، كروبي) هم رقابت جناحي خواهيم داشت هم رقابت بين نسلي، يعني از يك طرف بين نسل اول و دوم رقابت صورت مي گيرد و از طرف ديگر بين جناح هاي سياسي رقابت صورت مي گيرد و اين بهترين تابلوي وضعيت سياسي جامعه ايران خواهد بود و ترجيح ما اين است كه اين اتفاق بيافتد.

محسن رضايي در اين خصوص كه سازوكار ائتلاف چهار نفره ابهاماتي را ايجاد كرده است كه آيا هركدام از اين افراد كه كنار بروند آرائشان به نفع نفر باقي مانده خواهد بود يا خير گفت : راه حل اينكه ما دچار چنين موضوعي نشويم، دو مسئله است، كسي كه انتخاب مي شود هم بر اساس نظرسنجي باشد هم بر اساس كارآمدي و كسي باشد كه بيش از ديگران سبد راي داشته باشد و نكته ديگر اين است كه هر كدام از اين سه نفر كه انتخاب مي شود كابينه ائتلافي اختيار كند و اگر هواداران آنها احساس كنند كه با يك دولت ائتلافي مواجه هستند به سمت اين مجموعه حركت مي كنند و خارج نمي شوند.

رضايي در تحليل سناريوهاي خود و ميزان شانس كانديداها مبني بر پيروزي در انتخابات نهم گفت: بين آقاي هاشمي و يكي از سه نفر انتخابات تعيين تكليف مي شود و اگر هاشمي نيايد بين ولايتي و يكي از سه نفر تعيين تكليف مي شود و اصولا در اين معادلات اصلاح طلبان برنده اين انتخابات نيستند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص چگونگي اجراي چشم انداز بيست ساله كشور توسط دولت آينده گفت: چشم انداز يك نقطه عطفي در انقلاب و هم در برنامه ريزي كشور است و در انقلاب به اين دليل نقطه عطف است كه يك آينده بسيار اميدبخشي را ترسيم كرده است كه اگر ملت ايران بتواند به آن برسد و آن را محقق كند انقلاب ايران براي هميشه هم بيمه مي شود و هم اينكه به عنوان يك تمدن جديد در منطقه آسيا به ظهور خواهد رسيد و به تعبيري دستاورد اصلي انقلاب تحقق مي يابد.

وي اضافه كرد: از نظر برنامه ريزي به اين دليل چشم انداز نقطه عطف مي باشد كه يك طرح و يك نقشه ايست براي اداره جامعه درحاليكه تاكنون برنامه ريزي ها بر اساس اداره حكومت بود و اداره جامعه بطور محوري مورد توجه قرار نگرفته بود و معمولا دولتمردان، تجربه اداره جامعه را ندارند به شكلي كه در 25 سال گذشته مرداني در اداره حكومت بودند كه بيشتر مهارتشان در اداره حكومت خلاصه مي شد.

رضايي ادامه داد: چشم انداز بدنبال اين است كه نوعي اثبات توانايي جمهوري اسلامي ايران در اداره جامعه را پياده كند كه مي خواهد برنامه و طرحي را ارائه كند كه جمهوري اسلامي همانطور كه در اداره حكومت موفق بوده است در اداره جامعه هم موفق شود البته در 15 سال گذشته گامهايي برداشته شده اما اين گامها موفق نبوده است، اما هم برنامه سازندگي و هم برنامه جامعه مدني برنامه هايي نبودند كه بتوانند جامعه ايران را اداره كنند.

وي در انتقاد از اينكه برخي مطرح مي كنند كه تدوين چشم انداز بيست ساله كشور بلندپروازانه است گفت: من اين تحليل را قبول ندارم، چون ما اين چشم انداز را براي محافظه كاران نوشتيم و اگر براي جوانان مي نوشتيم واگر دولتمردان كمك مي كردند كه جوانان زودتر در اداره كشور نقش ايفا كنند فكر مي كنيم 10 تا 15 ساله هم قابل تحقق بود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: وقتي مي گوييم ايران توسعه يافته اگر چه گام بلندي است ولي اگر مي نوشتيم ايران كاملا توسعه يافته در آن زمان شايد دست يابي به آن ايران يكمقدار رويايي مي شد بنابراين معتقدم اين سند قابل تحقق است.

دكتر رضايي در ادامه گفتگو با مهر گفت: كشور ما داراي چند منبع موثر براي رسيدن به چنين چشم اندازي است، منابع انساني كه در ايران منابع قابل توجهي است ، هوش و استعداد ايراني ها بالاتر از كشورهايي مثل چين ژاپن و.. است، ديگر منابع طبيعي است، باوجود اينكه جمعيت ايران يك درصد كل جهان است ولي منابع طبيعي 3 درصد است مسئله بعدي منابع ژئوپوليتيك ماست، سرزميني كه ما در آن نشستيم قيمتي است و ديگر منابع ژئواكوناميك است بعضي زمين هايي كه در اطراف مرزهاي ماست ميلياردها مي ارزد، چون روزي خواهد رسيد كه نقشه هاي ساختماني كه آنجا طراحي مي شود قبل از اجرا هر متر را ميليون ها مي خرند و زماني كه توسعه در ايران شروع شود، سرمايه ها بصورت فوق العاده به سمت ايران وارد مي شود.

وي گفت : اگر در تايوان يا مالزي موتور توسعه يك موتور است، هواپيماي توسعه در ايران چندين موتور دارد كه مي تواند به سمت جلو حركت كند و اگر اين موتورها راه بيافتند رشد و شتاب توسعه در ايران فوق العاده زياد خواهد بود اما اكثر اين موتورها خيلي كند و ضعيف كار مي كنند.

رضايي در پاسخ به اينكه آيا مصوباتي كه مجلس هفتم دارد در جهت چشم انداز بيست ساله كشور حركت مي كند گفت : تفكر اقتصادي حاكم در مجلس به سمت مردم و چشم انداز هست اما برنامه آنها ناقص است بعنوان مثال در بعد تثبيت قيمتها وقتي مي خواهند اقدام كنند صرفا به كنترل كالاهاي دولتي توجه مي كنند و طرحي براي هدايت نقدينگي ندارند و تورم زماني حل مي شود كه مشكل نقدينگي حل شود و نقدينگي با سياستهاي انقباضي حل نمي شود، گراني در ايران از طريق هدايت نقدينگي صورت مي گيرد نه بستن نقدينگي و مجلس الان بيشتر بدنبال كنترل هست كه جواب نمي دهد و حتما بايد فكري كرد كه نقدينگي هدايت شود.

كانديداي احتمالي انتخابات نهم رياست جمهور با اشاره به روند بودجه ريزي در كشور گفت: روند بودجه ريزي در كشور اصلا عملياتي و پروژه اي نيست بلكه بر اساس كنترل مخارج و هزينه است در حاليكه چشم انداز اين را مي گويد كه اگر مي خواهيم به يك كشور توسعه يافته برسيم كاركرد دولت بايد بر اساس كنترل نتيجه و محصول باشد نه كنترل مخارج و اين تغيير در بودجه ديده نمي شد.

رضايي گفت: برنامه چهارم جز مواد قانوني چيز ديگري نيست و اگر دولت آينده بخواهد شكل بگيرد و به عنوان اولين دولت چشم انداز بيست ساله مطرح باشد بايد برنامه را اصلاح كند .

وي اضافه كرد: چشم انداز يك سند مثل قانون اساسي مي باشد و در حقيقت دومين سند است كه برنامه ها بايد براساس آن شكل گيرد و اگر اين چشم انداز تبديل به برنامه نشود و برنامه تبديل به بودجه نشود اين سند تنها يك كاغذ است، اما سند چشم انداز يك برنامه هدفمند است.

رضايي اضافه كرد: اگر دولت بعدي بخواهد چشم انداز را جدي بگيرد اول بايد متوجه شود كه اين چشم انداز چيست و مشكلي كه در حال حاضر داريم اين است كه هنوز چشم انداز در سطح قواي سه گانه ايران به صورت تبيين درستي در نيامده است و اول برنامه ريزان بايد يك تعريف دقيق از اين سند پيدا كنند بعد پياده شود و به نظر من دولت آينده يكي از كارهايش هم تبيين چشم انداز باشدهم تطبيق برنامه چهارم با اهداف چشم انداز باشد.

وي در خصوص ايجاد ارتباط با آمريكا گفت: به نظر من هر دو پنجره بسته است و مسئله اي كه مي گويند رئيس هلال احمر آمريكا در قضيه بم قصد حضور در ايران را داشت اما ايران موافقت نكرد، نمايشي بيش نبود ، در حقيقت آمريكائيها زماني پنجره را باز مي كنند كه مطمئن شوند با يك ويزاي ارزان به ايران مي آيند اگر نه آنها پنجره خود را براي يك رابطه برابر هنوز باز نكرده اند و هنوز آمادگي يك رابطه با تعامل و همكاري جدي را ندارند. آنها مي گويند كه ايران موشكهاي دور برد و انرژي هسته اي نداشته باشد و رابطه با اسرائيل نيز برقرار شود و از طرف ديگر حاضر به قبول يك ايران پيشرفته هم نيستند،

تا بعد آقايان زحمت بكشند پنجره ها را باز كنند كه اين شدني نيست.

رضايي در بخش ديگري از مصاحبه اختصاصي خود با خبرگزاري مهر، در پاسخ به سوالي مبني بر نزديكي كارايي ائتلاف چهار نفره به يكديگر گفت: نزديكي اين چهار نفر دو مفهوم دارد يكي اينكه در يك حداقلي از اصول مشترك هستند و دوم اينكه نوعي ائتلاف را انجام دادند اما اين چهار نفر غير از ائتلاف يك مقدار گرايشهاي فكري نزديك دارند يعني هر 4 نفر اصولگراي انقلابي هستند و قابل تفكيك هستند با ديگر اصولگرايان اما درون خودشان هركدام كه بيايند يك برنامه اي دارند كه ممكن است با ديگري متفاوت باشد.

وي در پاسخ به اينكه آيا اين چهارنفر بر سر تشكيل دولت ائتلافي به اجماع رسيده اند گفت: در اينكه چهار نفر باهم باشند بله اما اگر يك نفر خاصي از اينها بالا بيايد و بقيه چه كنند هنوز بحثي نشده است.

از رضايي سوال شد كه لاريجاني مطرح كرده است كه اگر 5 نفر روي يك نفر به اجماع برسند كنار مي رود و آيا اين 5 نفر امكان توافق دارند كه در اين صورت مشكل وحدت حل شود گفت: فكر مي كنم حرف لاريجاني يكمقدار تعارف باشد اما واقعيت اين است كه اين 6 نفر انسانهاي شايسته اي هستند و نهايتا به نتيجه مي رسند و اگر هاشمي بيايد اجماع راحت تر خواهد شد و اگر نيايد اجماع صورت مي گيرد اما ممكن است بصورت دو گرايش از اصولگرايان انجام شود.

وي در پاسخ به اينكه گفته مي شود ديدارهايي به هاشمي انجام شده است و وي قول وزارت دفاع را رضايي، وزارت كشور به قاليباف و معاون اولي را به ولايتي داده است گفت: شايعه است ، من بيش از دو سه ماه است كه هنوز با آقاي هاشمي جلسه اي از نزديك نداشته ام و من اگر خودم دولت را تشكيل ندهم بعيد مي دانم كه در دولت آينده شركت داشته باشم، به كابينه كمك خواهم كرد.

رضايي در اين خصوص كه در صورت بالا آمدن ميان سه نفر آيا به عنوان رقيب جدي براي آقاي هاشمي خواهيد بود گفت: آقاي هاشمي از بزرگان هستند و خدمت او به اين زودي فراموش نخواهد شد اما بحث انتخابات و رقابت يك مسئله تكليفي و وظيفه شرعي است و من حتما در اين شرايط رقابت خواهم كرد و دليل اين است كه برنامه هاي من با ايشان متفاوت است ، من در مسائل فرهنگ و اقتصاد و مديريت ديدگاههاي متفاوتي با وي خواهم داشت.

وي تاكيد كرد كه احساس مي كنم رقابت من با هاشمي جدي خواهد بود و بيشتر اين رقابت اثباتي است ضمن اينكه من اصولا با هيچ كس برخورد نفي ندارم ، وانتقاد را نيز به معناي عنوان تفاوتهاي خود مطرح مي كنم.

رضايي در پاسخ به اينكه چگونه مي توانيد از لحاظ تبليغاتي با هاشمي رفسنجاني رقابت كنيد گفت: اگر رسانه ها همكاري كنند كه از طريق رسانه ها اما اگر اين اتفاق نيافتد مشكل خواهد بود .

كانديداي احتمالي انتخابات رياست جمهوري در خصوص نظرسنجي هايي كه قرار است در ائتلاف چهارنفره انجام شود گفت: اگر نظرسنجي ها نقض شود من خارج مي شوم اما در غير اينصورت قرار است نظرسنجي هايي در 15 و 25 ارديبهشت و 5 خرداد صورت گيرد و حتي تا 12 خرداد نيز آخرين تصميم گيري ها را خواهيم داشت لذا اگر كساني بخواهند خارج از جريان چهار نفره اين تفاهم و ميثاق را نقض كنند خارج مي شوم اما با مسيري كه الان طراحي شده است مخالفتي ندارم.

رضايي اقدام توكلي مبني بر انصراف از عرصه انتخابات را نه در جهت تضعيف، بلكه در راستاي تثبيت ميثاق 4 نفره كانديداهاي اصولگرايان دانست و گفت: اقدام آقاي توكلي هرگز نبايد در جهت تضعيف ميثاق 4 نفر تفسير شود، بلكه ايشان با اراده اي مبتني برهماهنگي كامل و تلاش براي تفاهم جمعي با نفرات ديگر (در قبال اين مساله) اقدام به كناره گيري كرده اند.

وي نشانه اين امر را طرح احتمال كناره گيري از سوي دكتر احمد توكلي در آخرين جلسه 4 كانديداي اصولگرايان دانست.

رضايي افزود: بر اين اساس از نظر بنده و ساير كانديداهاي ميثاق آقاي توكلي هنوز نيز جزيي از 4 نفر هستند و به فعاليت هاي خود هم جهت با محورهاي اصولي مورد توافق 4 كانديدا ادامه مي دهند.



وي دغدغه توكلي را مانند ساير كانديداهاي ديگر اين ميثاق ، وحدت و اجماع بين اصولگرايان دانست.

كانديداي احتمالي انتخابات رياست جمهوري در تحليل مديريت كشور و مديريت بر منابع گفت:بين اداره حكومت و اداره جامعه تفاوت هست، تمام دولتهاي 25 سال گذشته هنر اصليشان اداره حكومت بود اما ما مدعي هستيم با يك طرح جديد براي اداره جامعه وارد صحنه شديم و لازمه اين است كه ببينيم اداره حكومت و جامعه از هم جداست زيرا منظور از اداره حكومت اداره كليه سازمانه و ارگانها و وزارتخانه هاست و حكومت داري يك خدمات عمومي است ، و دولتهايي كه تاكنون آمده اند فقط به اداره حكومت تكيه كردند، و به سه دليل اداره حكومت راحت است يكي اقتصاد دولت است كه از زير زمين تهيه مي شود و حكومتها در ايران حكومت هاي خوش نشين هستند و دولتها در ايران راحت بوده اند و دوم اينكه حكومت در ايران مثل يك اسب زين كرده و آرام است چون تمام سيستمهاي حكومتي در ايران راه افتاده و آماده است. سوم رابطه مردم با حكومت است چون براي اين حكومت مردم زحمت كشيده اند پس عليه آن شورش نمي كنند و چون خودشان دولت و مجلس را انتخاب مي كنند تعارض زيادي با آن ندارند اما آيا راضي هستند اين بر مي گردد به اينكه اداره حكومت به اين معنا نيست كه جامعه هم در حال اداره شدن است.

رضايي اشاره كرد كه اولين تفاوت ما با نسل اول انقلاب اين است كه آنها مردان اداره حكومت هستند اما ما آمده ايم جامعه را هم اداره كنيم نسل اولي ها آمدند حكومت را اداره كردند ما نه تنها حكومت را اداره مي كنيم بلكه جامعه را نيز اداره مي كنيم ضمن اينكه برنامه اقتصادي و برنامه مديريتي و فرهنگي ما با نسل اول متفاوت است.

وي در خصوص نيروهايي كه در اين برنامه ها استفاده خواهد كرد گفت: تمام كساني كه وقتي انقلاب شد زير 30 سال بودندو در حوادث انقلاب و دفاع مقدس تربيت شده اند وجود دارند و در مسائل روز متخصص شده اند لذا ما با يك جمعيت قابل توجهي از كادرهاي انقلاب مي آييم كه كساني هستند كه در انقلاب و دفاع مقدس حضور داشتند به هرحال تيمي بكار مي گيريم كه افراد عملياتي پاي كار هستند كه مسائل را مي شناسند و تخصص را ياد گرفته اند.

رضايي در خصوص معرفي اعضاي كابينه و معاون اول پيش از انتخابات گفت: با بخشي از اين مسئله ( معرفي معاون اول و تعدادي از وزرا) موافق هستم و تا دو سه هفته قبل از راي گيري اعلام مي كنم.

وي در پاسخ به اينكه آيا از افرادي كه سابقه حضور در دولت را داشته اند استفاده مي كند گفت: براي كابينه فرمولي دارم كه از مشاوره نسل اولي ها، از تجربه نسل دومي ها و از انرژي و استعداد نسل سومي ها استفاده خواهم كرد لذا دولت راهم بر همين اساس مي چينم و براي اينكه مشورت نسل اول را داشته باشيم شوراي ملي نخبگان را تشكيل مي دهيم كه مثل دولت در سايه عمل كند كه از كميسيونهايي شكل مي گيرد كه نزديك 25 نفر عضو و 5 گروه دارد يك گروه كساني هستند كه در همان وزارتخانه در قديم كار مي كردند و يك گروه ديگر اساتيد دانشگاه و گروه ديگر كارشناسان و گروه ديگر دانشمندان آن رشته هستند كه حتي ممكن است از خارج دعوت شوند.

رضايي افزود: يك گروه نيز افراد زير 30 سال هستند كه براي آينده در كنار نسل اولي ها تربيت مي شوند اما مسوولان وزارتخانه ها عمدتا افراد جديد هستند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اينكه آيا قدرت لازم را براي چانه زني با لايه هاي مختلف حكومت داريد گفت: خاتمي و هاشمي به آنچه كه اعتقاد داشتند عمل كردند و موفقيت هايي هم داشتند اما مردم بيش از شعارهاي آنها انتظار داشتند، هاشمي گفت زيربناها را درست مي كنم و سد و اتوبان و دانشگاه درست كرد، خاتمي هم گفت آزادي كه محقق شد اما مردم انتظارات بيش از اين اعتقادات داشتند و بايد به صراحت به مردم مي گفتند كه ما نمي توانيم انتظارات شما را تامين كنيم.

وي افزود: ما مي گوييم آماده ايم براي اينكه جامعه و حكومت را اداره كنيم ، ما آماده ايم كه يك بهبودي در زندگي مردم ايجاد كنيم كه براي اين مسائل طرح روشني داريم.

وي با اشاره به اينكه اختيارات رئيس جمهور در قانون كافي و خوب است گفت : يك بخش زيادي از كاركرد رئيس جمهور بستگي به تعامل با قواي ديگر دارد ، بايد با رهبري تفاهم داشته باشد كه اگر اينگونه باشد مي تواند از توانايي رهبري براي اداره كشورنيز استفاده لازم را انجام دهد.

رضايي گفت : براي تشكيل شوراي ملي نخبگان بايد به مجلس لايحه دهيم البته مي توان در اين خصوص قانون نوشت كه البته نياز به بازنگري قانون اساسي دارد كه مي تواند در آينده وارد شود. وفعلا از طريق لايحه بررسي شود.

وي در خصوص آخرين تحولات هسته اي كشور گفت: آنچه الان اتفاق افتاده پيش بيني گذشته ما بود، به دوستان گفتيم كه از اسب پياده نشويد چون در يك شرايط نابرابر قرار مي گيريد و شما محكوم مي شويد درحاليكه الان حاكم هستيد. اما رفتار آمريكا الان اينگونه شده و تمام اطلاعات ما را گرفته و ايران را از اسب پياده كرده، بنابراين شرايط نابرابر است و ما بايد در اولين فرصت دوباره سوار اسب شويم البته مخالف ماجراجويي هستيم اما رفتار ايران الان رفتار يك سواره نيست ، غني سازي بايد راه بيافتد ، ديپلماتها دارند شعار مي دهند.

وي افزود: اگر نياز هست بايد ديالوگ را عوض كنيم يا بخشهايي را از تعليق خارج كنيم يا كادرهايمان را عوض كنيم، به هرحال نابرابري باعث شده كه آنها تاخير بياندازند و جواب ندهند و در برابر همكاريها همكاري نكنند.

رضايي در خصوص قدرتي كه چشم انداز به رئيس جمهور مي دهد گفت: چشم انداز كار ما را راحت مي كند چون شعار آن شعار ملي است و مورد توافق همه مي باشد يعني ما اول شعار را به تصويب رسانديم و مي تواند پشتوانه دولتي باشد كه طبق آن مي خواهد حركت كند.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در خصوص مدل اقتصادي خود گفت : من يك اقتصاد آزاد مردمي و فراگير درست مي كنم كه نه دولتي است و نه سوسياليستي وسرمايه گذاري در آن به معناي سرمايه گذاري سرمايه داران بزرگ نيست بلكه تمام مردم مي توانند سرمايه گذار باشند.