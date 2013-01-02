اسناد پرداخت دستمزدهای "آینه و شمعدون"

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار مصاحبه مهر با محسن تنابنده و حاشیه‌های فیلم "آینه و شمعدون" که به تازگی پس از توقیف موقت دوباره جلوی دوربین رفته است، این‌بار تهیه‌کننده فیلم ضمن حضور در خبرگزاری مهر توضیحاتی را درباره اظهارات تنابنده و مسایل حاشیه‌ای این فیلم ارائه کرد.

محمد کمالی‌پور همچنین با ارائه مدارک و اسنادی از قراردادهای بازیگرانی چون محسن تنابنده، مهران احمدی و احمد مهران‌فر ارائه کرد که این مدارک در اختیار خبرگزاری است.

کمالی‌پور در ابتدای صحبت خود درباره قرارداد محسن تنابنده با فیلم "آینه و شمعدون" گفت: در تاریخ 17 مردادماه سالجاری قراردادی با تنابنده منعقد کردیم که در آن قرارداد مدت همکاری وی با گروه دو ماه ذکر شد و قرار بود مبلغ قرارداد در دو قسط به وی پرداخت شود. ما فیلمبرداری این فیلم را 13 مهر شروع کردیم و بر اساس قرارداد وی می‌بایست تا 13دی سرکار ما باشد.

وی افزود: من قسط اول تنابنده را در زمان تعیین‌شده پرداخت کردم و سند آن هم موجود است که پول به حساب وی واریز شده است.

تهیه‌کننده "آینه و شمعدون" با رد همه اظهارات تنابنده درباره پرداخت نشدن قسط‌ها طبق قرارداد، عنوان کرد: قسط دوم باید در زمانی که 50 درصد از کار فیلمبرداری می‌شد، پرداخت می‌کردیم اما وقتی به نیمه فیلمبرداری رسیدیم، کار متوقف شد. البته باید بگویم که ما تواقفات جدیدی با آقای تنابنده کرده و قرارداد قبلی را باطل و قرارداد جدیدی با وی بستیم که مبلغ آن بیشتر از قرارداد قبلی بود.

کمالی‌پور اضافه کرد: قرارداد جدید 15 آبان نوشته شد و بر اساس آن تاریخ کار وی با ما از اول مهرماه تا اول دی‌ماه یعنی به مدت 3 ماه شد. وی جدا از آن قسط اول قرارداد قبلی، یک مبلغی هم قبل از حضور در کار "پایتخت 2" از من گرفت تا من او را مطمئن کنم که فیلمبرداری ادامه می‌یابد. تنابنده احساس ترس می کرد که نکند مبالغ پرداخت نشود و من یک چک به او دادم تا خیالش راحت باشد.

وی در پاسخ به اینکه طبق قرارداد محسن تنابنده می‌تواند از اول دی‌ماه دیگر با شما همکاری نکند؟ توضیح داد: دو بند در این قرارداد وجود دارد که باید به آنها دقت کرد. بند 7 می‌گوید "هرگونه حوادث قهری و جبری که باعث توقف شود به همان میزان به مدت این قرارداد افزوده می شود. بند 5 اشاره می‌کند "در صورتی که طرف دوم بازیگر این فیلم باشد تعهد می‌کند برای دوبله احتمالی و یا سکانس هایی که از طرف پخش مورد اصلاح قرار می گیرد با طرف اول همکاری و با پروژه بدون طلب هیچ‌گونه وجهی همکاری کند". این دوستان این دو بند را به دقت نخوانده‌اند.

به گفته وی، مهران احمدی تا این دو بند را دوباره مطالعه کرده اعلام کرده که حتما سر کار برمی‌گردد.

این تهیه‌کننده با اشاره به حضور احمد مهران فر و مهران احمدی در این فیلم گفت: من به مهران‌فر گفتم، فقط 5 روز با تو کار دارم اما می‌گوید نمی‌آیم. قسط اول مهران احمدی هم پرداخت شده است. من قسط دوم وی را هم به‌صورت چک دادم به تاریخ 22 آبان. اما وقتی که فیلم توقیف شد در تاریخ 20/8 به وی گفتم چک را بانک نبرد.

کمالی‌پور در جواب به این سوال که آیا این از همان چک‌های برگشتی است؟ توضیح داد: موجودی حسابم پر بود و وی هم این را می‌داند. چک عودت داده شده به خودشان. گفتم آن را نگه دارید. اگر پروژه خواست ادامه پیدا کند شما چک را نقد کنید. وی شنبه آفیش است و گفتم برود چک را نقد کند و بیاید. حتی گفتم اگر کار توقیف شد و ادامه پیدا نکرد من نصف قرارداد را به شما می‌دهم.

توضیحاتی درباره ماجرای توقیف فیلم

کمالی پور درباره صحبتهای تنابنده در ارتباط با بخش فیلمنامه و مجوز این کار توضیح داد:صحبتهایی عنوان شده که فیلمنامه ما پروانه ساخت نداشته است. اگر ندارد چطور پروانه ساخت ما بعد از رفع توقیف صادر شد؟ مگر می شود فیلمی ساخته شود که بازیگر آن محسن تنابنده باشد با این سابقه کار، بعد فیلمنامه ای را در ابتدای کار بخواند و بعد با فیلمنامه دیگری بازی کند. دور از ذهن است! وی 30 روز تمام سر کار ما بوده است چطور در فیلمنامه ای کار کرده است که مورد تایید وی نبوده است؟

وی همچنین درباره توقیف "آینه و شمعدون" گفت: من دو پروانه ساخت داشتم. یکی با عنوان "به جهنم خوش آمدید" با محوریت شیطان پرستی. یک دیگر پروانه ساخت "آینه وشمعدون". این دو پروانه ساخت با یک کارگردان و تهیه کننده و مدیر تولید گرفته شده بود. اما داستان ها با هم فرق می کرد.

این تهیه‌کننده ادامه داد: من چون خط قرمزهای کار در سینما را می‌دانم، احساس کردم بخشی از فیلم "آینه و شمعدون" می‌تواند مساله‌ساز شود به همین دلیل عکس تست گریم نقش خانم مهتاب کرامتی که شبهه برانگیز بود به ارشاد بردم و در این‌باره نظر آنها را خواستم. گفتند نمی‌شود. از آن موقع به بعد آنها روی کار حساس شدند. پس از آن فیلمنامه را خواندند و تاکید کردند که این بخش را از کار دربیاورید.

کمالی پور درباره ممیزی‌های ارشاد برای شروع دوباره کار توضیح داد: ارشاد هیچ گونه راشی از ما نگرفته است. تمام راش‌های گرفته شده، قابل استفاده است. آن بخشها که دچار ممیزی شده مربوط به نریشن‌ها است که از زبان یک الاغ مطرح می‌شود که هنوز آنها را نگرفته‌ایم و نقش مهتاب کرامتی که حذف شد.

هم‌بازی تنیس سجادپور هستم ولی امتیازی از وی دریافت نکرده‌ام

وی همچنین درباره صحبتهایی که از وی عنوان می شود با این موضوع که این تهیه‌کننده با یکی از مدیران ارشاد در تماس است و رابطه نزدیکی دارد، گفت: من یک روزی در ارشاد بودم و صورتم آفتاب سوخته بود آقای سجادپوردلیل این موضوع را پرسید و من گفتم که تنیس بازی می‌کنم. گفت من هم به این بازی علاقه دارم. به همین دلیل به او پیشنهاد دادم که زمین بگیرم تا با هم بازی کنیم. اما این دوستی من و آقای سجادپور هرگز باعث نشد که وی در کار برای من امتیازی درنظر بگیرد و حتی در این چند سال اخیر من چند پروانه ساخت درخواست دادم که مجوز ندادند.

تهیه‌کننده "آینه و شمعدون" در پایان صحبت‌هایش بار دیگر تاکید کرد: من هیچ مشکلی با هیچ یک از عوامل فیلم نداشته و ندارم. مسایلی که آقای تنابنده درباره فیلمنامه و ضدارزشی بودن آن مطرح کرده کاملا رد می کنم و توضیحم این است که ما همان فیلمنامه‌ای که از اول به بازیگران داده بودیم، جلوی دوربین بردیم و اگر کار ضدارزشی است چرا وی تا نیمه کار با ما همراه شد؟ همچنین طبق اسنادی که به شما ارائه دادم تاکنون طبق توافقات و قراردادها پول وی را داده‌ام.

پس از ارائه توضیحات تهیه‌کننده "آینه و شمعدون"، با مهران‌فر و تنابنده تماس گرفتیم تا واکنش این بازیگرن را درباره این مسایل جویا شویم.

تنابنده باز هم توضیح می‌دهد

البته یکی از دلایل تماس ما با محسن تنابنده بندی بود که در قرارداد وی ذکر شده بود با این مضمون که: در ضمن طرف اول متعهد می شود چنانچه چک در سررسید مذکور پاس نشود، طرف دوم آزادانه این اجازه را داشته باشد که قرارداد را فسخ کند و طرف اول هیچ‌گونه ادعایی نمی تواند داشته باشد". تا توضیحات وی درباره این بند به شفاف‌تر شدن این مسایل کمک کند.

تنابنده در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: کمالی‌پور وقتی فیلمش دچار مشکل شد از من درخواست کرد که چک وی را به بانک نبرم. در همین ارتباط هم شاهدان زیادی وجود دارد. حالا می خواهد بگوید که من در آن زمان در حسابم پول بوده است. اما تنابنده به بانک نرفته تا چکش را نقد کند. چه کسی از پول خود می‌گذرد؟ چه دلیل داشته من در آن تاریخ پولم را نگیرم. قطعا اگر موجودی بود من چک را نقد می کردم. من اهل ریا و دروغ نیستم.

مهران‌فر: امکان بازگشت به "آینه و شمعدون" را ندارم

احمد مهران‌فر نیز درباره عدم حضور خود در این فیلم توضیح داد: مشکل ما این است زمانی برای حضور سر این کار نداریم. ما دو ماه صبر کردیم و نمی‌توانیم بیشتر از این زمان بگذاریم. ما یک قراداد دیگری هم داریم و قبل از این هم به تهیه‌کننده عنوان کرده بودیم. حتی اگر دلمان بخواهد که بیاییم هم نمی‌توانیم. من "آینه و شمعدون" را دوست دارم، اما نمی توانم، بیایم. اگر بیایم تهیه‌کننده "پایتخت 2" از ما شاکی می‌شود.

وی در پایان گفت: ما حتی به خاطر "آینه و شمعدون"، دو قسمت از سریال "پایتخت 2" که قرار بود شب یلدا پخش شود را کنسل کردیم. با اینکه می دانستند ما قرارداد با "پایتخت 2" داریم، دوباره این فیلم را پس از توقف کلید زدند و به گونه‌ای می خواستند ما را در عمل انجام شده قرار دهند. در صورتی که ما به گروه "پایتخت 2" تعهد داشتیم زیرا مهلت پخش دارد. چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی‌توانیم این روزها سر این فیلم برویم. عوامل "آینه و شمعدون" باید صبر می‌کردند.

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گزارش از بیتا موسوی