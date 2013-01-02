بالگرد رزمی طوفان 2 عملیاتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در دویست و هشتاد و نهمین روز از سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بالگرد پیشرفته رزمی طوفان 2 ساخت سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع به بهره برداری رسید.



سردار وحیدی در مراسم بهره برداری و تحویل دهی دو فروند از این بالگرد رزمی طی سخنانی اظهار داشت : بالگرد طوفان 2 که با همت و تلاش متخصصان کار آمد و اقتدار آفرین سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع طراحی و تولید شده، نسل جدیدی از بالگردهای رزمی است که از فناوری های پیشرفته و روز آمد برخوردار است.



وی افزود در بالگرد طوفان 2 مجموعه ای ارزشمند از فناوری های بومی صنایع وابسته به وزارت دفاع در حوزه های الکترونیک، اپتیک، لیزر و سلاح بکار گرفته شده که از آن جمله میتوان به قدرت تهاجمی آن بواسطه قابلیت هدف گیری بسیار دقیق اشاره کرد.



وزیر دفاع گفت: بحمدالله امروز 2 فروند از این نوع بالگرد به ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل گردید و با تولید و تحویل انبوه آن توان رزمی – عملیاتی نیروهای مسلح به نحو قابل توجهی افزایش می یابد.



سردار وحیدی، تولید این بالگرد را در راستای اجرای فرامین و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا ذکر کرد و افزود، بالگرد طوفان 2 نماد دیگری از خودباوری، خلاقیت و بی اثر کردن تحریم های دشمنان، پیشرفت و تعالی ملت ایران است.



وزیر دفاع با بیان اینکه روند خود اتکایی کامل در صنایع دفاعی بویژه در بخش صنایع هوایی با قدرت و سرعت در حال انجام است تاکید کرد، تولید تجهیزات روز آمد و پیشرفته مورد نیاز نیروهای مسلح از راهبرد های مهم و اصلی وزارت دفاع به شمار می رود که با جدیت درحال انجام است.



سردار وحیدی با تبریک این موفقیت بزرگ به محضر فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، از دست اندرکاران این پروژه مهم، در بخش های مختلف وزارت دفاع بویژه سازمان صنایع هوایی تشکر و قدر دانی کرد.