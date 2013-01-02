نگاهی به وضعیت اقتصادی جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بینالمللی تئاتر فجر همه ساله در بهمنماه و همزمان با دهه مبارک فجر برگزار میشود. این جشنواره به دلیل برگزاری در سطح بینالمللی یکی از مهمترین اتفاقات تئاتری ایران است. همچنین سابقه و جایگاه این جشنواره باعث شده تا هنرمندان تئاتر ایران نیز توجه خاص و ویژهای به این رویداد مهم تئاتری داشته باشند.
انتظاری که جامعه تئاتر و علاقهمندان به این هنر تأثیرگذار دارند این است که جشنواره بینالمللی تئاتر فجر که 30 دوره خود پشتسر گذاشته است به یک چارچوب و جایگاهی مشخص به لحاظ برگزاری دست پیدا کرده باشد. اما متأسفانه هنوز این چارچوب و وضعیت برای جشنواره تئاتر فجر مشخص نیست.
با توجه به تورم و مباحث اقتصادی همه ساله بودجه جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با افزایش چند درصدی مواجه میشد تا روند برگزاری جشنواره بخصوص به لحاظ کیفی آسیبپذیر نشود. البته همواره در طول دورههای مختلف برگزاری جشنواره بودجه هزینه شده نهایی بیشتر از بودجه تصویب شده بر روی کاغذ بود.
مدیرکل هنرهای نمایشی در گفتگویی رسانهای بودجه سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را دومیلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به دوره گذشته افزایشی نداشته است. این در حالی است که تمام هزینهها در سال جاری به لحاظ عددی نسبت به سال گذشته اختلاف بسیار قابل توجهی دارند و نمیتوان توقع داشت که گروههای داخلی و خارجی هزینههایی به مانند جشنواره سیام تئاتر فجر داشته باشند.
نکته قابل توجه دیگر این است که تعداد آثار پذیرفته شده برای حضور در جشنواره سی و یکم تئاتر فجر نسبت به ظرفیت اعلام شده در فراخوان بیشتر است و حتی اگر این افزایش زیاد نباشد اما در بودجه و هزینه تأثیر بسزایی خواهد داشت. گروههای تئاتری در سال جاری نمیتوانند از کمک هزینهای برابر با جشنواره سیام بهرهمند باشند مگر اینکه سعی شود گروههای شرکت کننده در جشنواره را که اکثرا گروههای جوان هستند به سمت تئاتر بیچیز سوق داد.
وقتی جشنوارهای در سطح رقابتی برگزار میشود باید برای این رقابت جوایزی درخور و شایسته در نظر گرفت. جشنواره تئاتر فجر که معتبرترین جشنواره تئاتری ایران است از این مستثنی نیست. اینکه در بخش رقابتی جشنواره جوایز چگونه خواهند بود نیز بحث دیگری است که جای درنگ دارد.
نکته دیگری که جای تأمل دارد این است که به عقیده مدیران و تصمیم گیرندگان تئاتر و جشنواره تئاتر فجر، این دوره از جشنواره با مشکل مالی مواجه نخواهد شد. این در حالی است که قرار است جشنواره سی و یکم بولتن روزانه نداشته باشد و تبلیغات جشنواره نیز در سطح گستردهای صورت نگیرد تا این هزینهها صرف بخشهای دیگر جشنواره شود.
هنوز چند ماهی از برگزاری چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک نگذشته است و خاطره برگزاری این دوره از جشنواره از یاد هنرمندان تئاتر عروسکی پاک نشده است. پیش از برگزاری این جشنواره اعلام شد که این دوره بولتن و تبلیغات وسیع و همچنین مراسم افتتاحیه باشکوه و خاص نخواهد داشت و در عوض این هزینهها صرف تهیه مکانی دائمی برای هنرمندان تئاتر عروسکی میشود.
ماهها گذشت و مشخص نشد هزینه صرفهجویی شده در برگزاری جشنواره چهاردهم تئاتر عروسکی تهران - مبارک چرا به تهیه مکانی دائمی برای خانواده تئاتر عروسکی ختم نشد. مشخص نیست که سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نیز سرانجام چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک را خواهد داشت یا نه.
امید است مدیریت و تصمیم گیرندگان تئاتر بدون توجه به واقعیتها و تجربیات گذشته اقدام به برگزاری بزرگترین رویداد تئاتری ایران نکنند و سطح کمی و کیفی جشنواره نسبت به دورههای گذشته افت نداشته باشد.
نظر شما