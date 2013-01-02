استقبال پیام نور فارس از مشارکت بخش خصوصی دراجرای پروژه های عمرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید مظلومیان درجمع روسای مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نورشهرهای فارس اضافه کرد: درحال حاضر هیچ پروژه جدیدی در سطح دانشگاه آغاز نخواهد شد اما از حضور بخش خصوصی برای احداث پروژه های عمرا نی در دانشگاه استقبال می کنیم.

وی درادامه سخنان خود اظهار داشت: حذف کاغذ در دانشگاه پیام نور تجربه جدیدی است که درصورت اجرای موفقیت آمیز در مراکز پایلوت،از سالهای آینده در کل کشور اجرایی خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نوراستان فارس گفت: با حذف کاغذ ، هزینه برگزاری امتحانات به صورت متمرکز برای یک میلیون و100هزار دانشجو به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: 77مرکز و واحد در سراسر کشور به صورت مراکز پایلوت برگزاری آزمون به صورت مکانیزه مشخص شده اند که حذف کاغذ دربرخی امتحانات در سه مرکز شیراز، فسا واستهبان از هفته آینده آغاز خواهد شد.

مظلومیان دربخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه بودجه اختصاصی به دانشگاه پیام نور در بودجه سال جاری کشور هنوز اختصاص نیافته، اظهار داشت: مراکز وواحدها باید با تدوین راهکارهای لازم کاهش هزینه و صرفه جویی را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس دانشگاه پیام نوراستان فارس با اشاره به اینکه درحال حاضر بودجه دانشگاه تنها از شهریه دانشجویان تامین می شود، اظهارداشت: هنوز برخی از دانشجویان شهریه خود را واریز نکرده اند.

وی دراین خصوص یادآور شد: بخشی از دانشجویان پیام نور دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی هستند که به دلیل عدم واریز شهریه این دانشجویان از سوی سازمانهای مربوطه ،دانشگاه را با مشکلاتی مواجه کرده واین گروه از دانشجویان برای حضور در جلسه امتحانی باید شهریه خود را پرداخت کنند ودرصورت واریز شهریه از سوی سازمان های حمایتی،مبلغ واریزی به عنوان بستانکاری درسیستم گلستان برای آنان ثبت و مسترد خواهد شد.

این مسئول موفقیت های جدید کسب شده توسط دانشگاه پیام نوراستان فارس در سطح کشور را تبریک گفت ویادآور شد: حوزه های فرهنگی، روابط عمومی وامتحانات این استان موفق به کسب مقام اول کشوری شدند.

مظلومیان اضافه کرد: با توجه به شیوه جدید برگزاری آزمون های پیام نور، استان فارس رتبه اول کشور را کسب کرد. دربخش فرهنگی نیز که درسالهای گذشته در رتبه دوم قرار داشتیم به رتبه اول نائل شدیم و درحوزه روابط عمومی نیز برای دومین سال پیاپی رتبه اول کشوررا با اختلاف زیاد نسبت به سایراستانها کسب کرد.