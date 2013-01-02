اعلام وصول پیشنهاد وزیر علوم در مورد سند ملی هوا فضا

به گزارش خبرگزاری مهر،بیست و هفتمین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور،‌ سه‌شنبه شب 12 دی ماه سال 91 به ریاست دکتر محمدرضا مخبردزفولی درمحل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دکتر منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در این جلسه گزارشی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و فناوری در کشور ارائه داد.

وی افزود: سند ملی هوافضا برای تصویب نهایی به اعضای شورای عالی ارائه شده بود و مقرر شده بود طی دو هفته اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پبشنهادهای خود را پیرامون این سند ارائه کنند.



کبگانیان تصریح کرد: در همین راستا پیشنهاد وزیر علوم در مورد سند ملی هوا فضا اعلام وصول شد و مقرر شد این پیشنهاد پس از مذاکرات مقدماتی هفته آینده در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: موضوع مهم بعدی، که مورد بررسی قرار گرفت پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای نزدیک کردن صنعت به حل مشکلات جامعه و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان از طریق ایجاد کانون‌های هماهنگی صنعت، دانش و بازار به ستاد راهبری نقشه جامع علمی بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این کانون‌ها در صنایع و سایر بخش‌ها تشکیل شده‌اند و منشا خدمات زیادی بوده‌اند ولی برای تداوم کار به یک جایگاه قانونی نیاز داشتند.

کبگانیان گفت: به همین منظور آئین‌نامه‌ای توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ستاد پیشنهاد شد و بعد از کار کارشناسی،‌ امروز در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید و بعد از اخذ نظرات اعضای ستاد انشاالله در جلسه آینده وارد برری جزئیات آن خواهیم شد.

وی افزود: به خواست خدا این کانون‌ها با اتکا به این آئین‌نامه بتوانند موانع در مسیر تحقق ارتباط هرچه بیشتر صنعت با دانشگاه را رفع کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: موضوع بعدی بررسی سند ملی علوم و فناوری سلول‌های بنیادی بود که این بخش با توجه به اهمیتی که برخوردار است، مورد توجه ستاد راهبری نقشه جامع علمی قرار دارد.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در پایان نیز افزود: با توجه به دستاوردهای چشم‌گیر کشور در این زمینه ‌از جمله پژوهشگاه رویان نیاز به این سند احساس می‌شد، که امروز بخش مهم ارزش‌ها و اهداف کلان به تصویب رسید و ادامه بررسی آن به جلسه آینده موکول شد.