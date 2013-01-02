دستگیری یک کارچاق کن در سیرجان

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی سیرجان از دستگیری کار چاق کنی که کلاهبرداری های میلیونی انجام داده بود، خبر داد و گفت: این فرد که خود را از پرسنل اداره اطلاعات و مرتبط با دستگاه امنیتی و قضایی جلوه می داد، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان سیرجان شناسایی و دستگیر شد.

مهدی بخشی افزود: سربازان گمنام امام زمان( عج ) پس از انجام اقداماتی موفق شدند این فرد کارچاق کن را در حالی که مبالغ کلانی از برخی مردم دریافت کرده بود به دام بیندازد.

وی بیان داشت: این متهم جوان، افرادی که دچار مشکل شده و در دستگاه های امنیتی یا قضایی دارای پرونده بودند را شناسایی و با دادن وعده و دریافت پول، قول حل مشکلشان را به طریق غیر قانونی می داد.

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان به عموم شهروندان که در دستگاه قضایی، امنیتی یا انتظامی بعنوان شاکی یا متهم، دارای پرونده هستند هشدار داد: فریب افراد شیاد که خود را رابط دستگاه قضایی یا از پرسنل اداره اطلاعات معرفی می کنند نخورند تا گرفتار این گونه مسائل نشوند.

هسته های حفاظت اجتماعی معتمدین محلات هستند

رئیس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهرستان کرمان گفت: اگر هسته های مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی بر اساس ضوابط و دستورالعمل ها اقدام کنند می توانند معتمدین محلات باشند.

اکبر کمالی افزود: این هسته ها با شناسایی معضلات و مشکلات هر محله و رسیدگی به آن، کمک شایانی به پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی می کنند.

وی فعالیت و تلاش مسئولان و اعضاء هسته های پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهر باغین را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: حضور فعال و به موقع هسته ها مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی می تواند امنیت و آرامش را در محلات ارتقاء داده و اعتماد سایرین را به خود جلب نماید .

کشته شدن2 نفر در تصادف

در آستانه اربعین حسینی دو تن از کارکنان حوزه قضایی ریگان از توابع شهرستان بم در اثر سانحه تصادف جان خود را از دست دادند، سیدحمید حسینی و اسلام کمالی که از اهالی شهرستان جیرفت بودند برای شرکت در مراسم اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از محل کار خود بخش ریگان عازم شهرستان جیرفت بودند که بر اثر سانحه تصادف جان باختند.

شایان ذکر است مراسم تشییع و تدفین این عزیزان امروز چهارشنبه 13 دی ساعت 10 از مقابل منزل مسکونی شان به سمت جایگاه ابدیشان برگزار می شود.