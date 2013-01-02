جابجایی و حمل فرآورده های دامی مستلزم مجوز حمل از دامپزشکی است

احسان آقابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همکاری پست قرنطینه دامپزشکی مستقر در پاسگاه شهید مدنی و ماموران نیروی انتظامی یک دستگاه کامیون حامل 9 هزار و 505 کیلوگرم چربی فاسد توقیف شد.

وی عنوان کرد: پس از بررسی محموله از سوی بازرس ویژه کنترل بهداشتی کنترل فرآورده های خام دامی بر اساس شواهد قابل مشاهده میزان فساد و تغییر ماهیت به حدی تعیین شد که قابلیت استفاده صنعتی نیز به جز تولید کود برای آن وجود نداشته است.

آقابابایی ادامه داد: پس از هماهنگی قضایی حکم معدوم سازی محموله یا فروش آن تنها برای تولید کود صادر شد و در نهایت محموله فاسد تحت نظارت کارشناس شبکه دامپزشکی مهریز و نیروی انتظامی در یک کارگاه تبدیل ضایعات به کود، تخلیه و فرآوری شد.

وی اظهار داشت: اقدام به هرگونه جابجایی و حمل بین استانی دام و فرآورده های خام دامی مستلزم اخذ مجوز حمل از دامپزشکی شهرستان مبدا و احراز شرایط بهداشتی تعریف شده است و با موارد تخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.