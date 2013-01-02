به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریف ملک زاده در دیدار با استاندار قم ضمن تقدیر و تشکر از وی بواسطه نگاه ویژه به مسائل گردشگری در قم گفت: با توجه به جایگاه معنوی قم و پتانسیلهای این استان در زمینه گردشگری دینی، این سازمان نگاه ویژهای به توسعه گردشگری مذهبی در قم دارد.
وی همچنین از راه اندازی گنجینه ی آثار مراجع و بزرگان دینی در قم خبر داد و افزود: در آینده نزدیک این گنجینه، آماده بهره برداری خواهد شد.
لزوم توسعه زیرساختهای گردشگری مذهبی در قم
استاندار قم نیز در این دیدار با اشاره به مزیتهای استان در بخش گردشگری مذهبی بر لزوم تلاش و برنامهریزی در جهت توسعه زیرساختهای این بخش در قم تأکید کرد.
کرم رضا پیریایی افزود: وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و صدها امامزاده واجب التعظیم و مقابر بزرگان، قم را به عنوان یکی از قطبهای گردشگری دینی مطرح کرده است.
وی با توجه به اینکه قم یکی از استانهای زائر پذیر کشور در طول سال، از سراسر کشور و جهان اسلام است، به ایجاد معاونت هماهنگی امور زائران در استانداری قم اشاره و تصریح کرد: ایجاد چنین ساختاری میتواند به هم افزایی امکانات و خدمات رسانی بهتر به زوار در استان کمک نماید.
قم - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از راه اندازی گنجینه آثار مراجع و بزرگان دینی در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریف ملک زاده در دیدار با استاندار قم ضمن تقدیر و تشکر از وی بواسطه نگاه ویژه به مسائل گردشگری در قم گفت: با توجه به جایگاه معنوی قم و پتانسیلهای این استان در زمینه گردشگری دینی، این سازمان نگاه ویژهای به توسعه گردشگری مذهبی در قم دارد.
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