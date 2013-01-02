محلات گرگان از وجود متخلفان پاکسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عارف نژاد صبح چهارشنبه در نشست با اهالی کوی محتشم افزود: پلیس در انجام این ماموریت نیازمند همراهی و مشارکت مردم بوده تا بتواند به ماموریتهایش در این حوزه عمل کند.

وی اظهار داشت: مرم باید برای پیشگیری از تخلفات و مبارزه با متخلفان خود را سهیم در کار پلیس بدانند، زیرا به تنهایی نمی توان جلوی پدیده های مجرمانه را گرفت.

سرهنگ عارف نژاد بیان داشت: همچنین مردم باید به توصیه های پلیس گوش فرا دهند و از ایجاد فرصت برای سارقان و متخلفان جلوگیری کنند.

فرمانده انتظامی گرگان عنوان کرد: پلیس انتظار دارد با توجه به آموزش هایی که به مردم می دهد، سعی کنند در حفظ مال خود حساسیت نشان دهند چرا که خیلی از سرقت ها به دلیل سهل انگاری خود مال باختگان رخ داده است.

وی افزود: نیروی انتظامی در قبال مردم وظیفه خطیری بر عهده دارد و باید بتوانیم به مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این مردم توجه داشته باشیم.

وی بیان کرد: سعی داریم با اطلاعاتی که خود مردم در اختیار ما می گذارند با پدیده های زشت اجتماعی با قوت و قدرت برخورد کنیم.

در این نشست برخی مشکلات کوی محتشم بیان و بررسی شد.