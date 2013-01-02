نخستین مرحله عملیاتی طرح شبنم در گناباد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رادفر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل این اداره اظهار کرد: نخستین مرحله عملیاتی طرح شبنم در گناباد با موفقیت اجرا شد و مرحله عملیاتی دوم آن نیز هنوز شروع نشده و تا پایان دی ماه آخرین فرصت پرکردن فرم های خود اظهاری آن اعلام شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد افزود: با توجه به اینکه موضوع کالای قاچاق ضرر زیادی به اقتصاد مملکت می زند، این طرح می تواند راه حل مناسبی برای مقابله با این مشکل باشد.

رادفر گفت: در این طرح این امکان برای آحاد مردم فراهم شده که بتوانند به عنوان بازرس عمل کرده و در نتیجه گستره شبکه بازرسین از شبکه توزیع فراتر خواهد بود.

وی بیان کرد: تقویت امکان سیاست گذاری وکنترل درست در بخش کالا و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاستهای ویژه دولت در کنترل بازار، اطمینان مردم از نقش موثرتر دولت در کالا و خدمات، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع قاچاق کالا و جلوگیری از تولید و توزیع کالای قاچاق از دیگر اهداف این طرح بزرگ هستند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد با بیان اینکه در گناباد از اغلب اصناف بازرسی کامل به عمل آمده است اظهار کرد: اولین مرحله عملیاتی این طرح در گناباد اجرایی شد و مرحله عملیاتی دوم آن نیز هنوز شروع نشده و تا پایان دی ماه آخرین فرصت پرکردن فرم های خود اظهاری آن اعلام شده است.

رادفر افزود: تعدادی موبایل بدون برچسب و قاچاق از برخی موبایل فروشان گنابادی جمع آوری شده و به تعزیرات تحویل داده شدند.

وی در مورد برپایی نمایشگاهها در گناباد گفت: از جانب سازمان ملزم شده ایم حتی با وجود یک غرفه نمایشگاه پاییزه و بهاره را هر سال دایر کنیم و امسال هم مثل سالهای اخیر در دهه فجر با برگزاری نمایشگاه بهاره به استقبال بهار خواهیم رفت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد از توزیع 44 تن شکر در سطح شهرستان خبر داد و افزود: مقدار زیادی برنج هندی با قیمت مناسب هم در برخی فروشگاههای معتبر شهرستان در حال توزیع است.

رادفر گفت: افزود: تعداد 84 قلم کالا باید روزانه در شهرستان پایش و رصد شود و هفته ای یکبار نیز تغییرات قیمتها به دستگاههای مرتبط اعلام شود تا در شهرستان کمبودی در مورد این کالاها احساس نشود.

وی افزود: برگزاری جلسات به شکل کمیته های نرخ گذاری،شورای آرد و نان، طرح شبنم و... به طور مستمر، پیگیری ایجاد مکانی جهت انتقال صنوف مزاحم شهرستان، پیگیری ایجاد اتاق بازرگانی در شهرستان، پیگیری سه پروژه مهم کاشی و سرامیک، فولاد کاویان و سیمان فجر شهرستان و همچنین ثبات قیمتها در سطح بازار از دیگر اقدامات این اداره در رابطه با بازار بوده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد تصریح کرد: ایجاد میدان دام در گناباد نیز از پیگیریهای دیگر این اداره است که منجر به عرضه مستقیم دام و حذف واسطه ها خواهد شد و در قیمت گوشت نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.

رادفر گفت: با توجه به وجود معادن خوب کائولن در گناباد و توانایی تامین 70 درصد مواد اولیه ساخت کاشی و سرامیک در شهرستان، پیگیر مستمر ایجاد کارخانه تولید کاشی و سرامیک در گناباد هستیم.