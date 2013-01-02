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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

قلیپور اعلام کرد:

ایجاد معبر مرزی تا شعاع 50 کیلومتری مناطق مرزی چالدران

ایجاد معبر مرزی تا شعاع 50 کیلومتری مناطق مرزی چالدران

ارومیه- خبرگزاری مهر: فرماندار چالدارن با اشاره به توافقات انجام شده با والیان استان های آغری و ایغدیر ترکیه گفت: در این راستا معبر مرزی و تجارت مرزی تا شعاع 50 کیلومتری مناطق مرزی این شهرستان ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلیپور صبح چهارشنبه در جریان دیدار با مردم بخش دشتک چالدران با اشاره به نشستهای هم اندیشی با  والیان آغری و ایغدیر ترکیه در رابطه با مبادلات و ایجاد تجارت مرزی بین دو کشور، افزود: طرح هایی در اجلاس مصوب شده که امیدواریم طی آینده نزدیک باعث ایجاد معبر مرزی و تجارت مرزی تا شعاع 50 کیلومتری شهرهای مرزنشین منطقه شود.

وی چالدران را قطب دامداری و کشاورزی منطقه  دانست و با اشاره به سهم 350 میلیارد ریالی از اعتبارات توسعه بخش کشاورزی، اظهار داشت: از این میزان 3 میلیارد و 700 میلیون ریال جذب شده که در مقایسه با اعتبار تعیین شده شهرستان بسیار ناچیز و نیازمند تلاش و همت کشاورزان در جهت جذب اعتبارات و رونق اقتصاد راکد است.

فرماندار چالدران ضمن اعلام تامین سوخت زمستانی مردم بخش دشتک و روستاهای چالدران، ادامه داد: هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشته و سهمیه سوخت زمستانی شهرستان تامین و پاسخگوی نیازهای سوخت زمستانی روستا نشینان است.

قلی پور در ادامه به تهیه و توزیع ارزاق در شهرستان چالدران اشاره و عنوان کرد: طی هفته گذشته 22 تن برنج در شهرستان توزیع شده و از 13 دی نیز نسبت به توزیع برنج در بخش دشتک شهرستان چالدران بین اهالی اقدام می شود. 

وی سال 90 را سال طلایی تخصیص اعتبارات عمرانی دانست و با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تنها 18 درصد اعتبارات عمرانی تخصیص یافته، گفت: با وجود شرایط اقتصادی حاکم، 17 طرح عمرانی در دهه فجر امسال با اعتبار بالغ بر 64 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

نماینده مردم چالدران، ماکو، شوط و پلدشت نیز در این مراسم با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با توطئه استکبار و تحریمهای دشمنان در یک جنگ اقتصادی قرار دارد، گفت: ملت ایران بویژه مردم مرزنشین و غیور چالدران و بخش دشتک شایسته هر گونه خدمت و امکانات است.

محمد علیپور با اشاره به پروژه لوله کشی گاز شهر آواجیق یادآور شد: علیرغم هزینه های بالای پروژه لوله کشی گاز به شهر آواجیق، پیگیر پیشبرد پروژه هستیم.

کد مطلب 1782129

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