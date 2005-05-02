به گزارش خبرگزاري مهر، مقامات آمريكايي به خبرگزاري رويترز گفتند : واشنگتن مي خواهد در اين كنفرانس بر روي كره شمالي و ايران كه آنها را ناقضين ان پي تي قلمداد مي كند، متمركز شود .



ديپلماتها نيزمي گويند : كشورهاي شركت كننده ممكن است درتوافق بر سر هر چيزي دچار اختلاف شديد شوند به ويژه اگر آمريكا و چهار كشورهسته اي ديگر تعهد عميق خود را نسبت به خلع سلاحي كه در پيمان سال 1970 خواسته شده، نشان ندهند .



ديپلماتها همچنين خاطر نشان مي كنند : اگر آمريكا ، روسيه ، چين ، انگليس و فرانسه بر سر اتخاذ اقدامات عيني تر نسبت به خلع سلاح توافق كنند ديگر امضاء كنندگان پيمان ان پي تي ممكن است بتوانند بر سر چيزي كه احتمالا زبان تند درباره تهران و پيونگ يانگ است به توافق برسند .



يك ديپلمات غربي به خبرگزاري فرانسه گفت : دليلي وجود ندارد كه در اين كنفرانس يك نتيجه مثبت از جمله اجماع وجود نداشته باشد .

بنابراين گزارش در ميان پيشنهاداتي كه به اين كنفرانس ارائه شده است كشورهاي شركت كننده در حال بررسي يك اعلاميه احتمالي هستند كه خواستار پذيرش جهاني پروتكل الحاقي NPT است .



يك ديپلمات گفت كه طرح البرادعي در اين كنفرانس شانسي نخواهدداشت .

گفتني است از مسائلي كه در كنفرانس بازنگري پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي مورد بررسي قرار خواهد گرفت طرح پيشنهادي محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي است . در طرح البرادعي ضرب الاجلي پنج ساله براي ساخت تاسيسات جديد غني سازي اورانيم و بازفرآوري پلوتونيم تعيين شده تا كشورها در چهارچوب نظارت بين المللي دست به فعاليت هسته اي بزنند .