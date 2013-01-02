آئین اربعین حسینی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، در اربعین حسینی، هیئت های عزاداری شهرها و روستاهای خراسان شمالی بار دیگر علم، کتل، سنج و طبل خود را بیرون آورده و با دسته روی در کوچه ها و خیابان ها، بر چهلمین روز مصیبت بزرگ شیعه، عزاداری می کنند.

در این روز هیئت های عزاداری، دسته روی خود را از محل مساجد شروع می کنند و پس از گذر از کوچه ها و خیابان ها، اگرامامزاده و یا معصوم زاده ای در آن حوالی باشد، به حرم می روند و در غیر این صورت نیز به مساجد بازگشته و در آنجا مجلس ختم برگزار می کنند.

در بجنورد در روز اربعین حسینی تمامی هیئت ها در قالب هیئت متحد حسینی به سمت حرم امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) موسوم به معصوم زاده دسته روی می کنند و در این مکان مقدس عزاداری می کنند.

هم اکنون بر اساس آمار اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در استان حدود هزار و 62 هیئت مذهبی وجود دارد که 270 هیئت آن در بجنورد فعال هستند اما در سال های گذشته هفت هیئت عزاداری مشهور در بجنورد بود که این هیئات در اربعین حسینی در محل معصوم زاده گرد هم می آمدند و به عزاداری می پرداختند.

این هفت هیئت شامل هیئت کربلایی اکبر خشت پز، هیئت رجب نیا، دروازه گرگان، شاه رضا،‌منتظری، حریری و تایب علی بود که در اربعین در قالب هیئتی متحد به معصوم زاده می رفتند و پس از مراسم پذیرایی می شدند و سپس در محل مسجد جامع مجلس ختم برگزار می شد.

در این روز در جمع عزاداران حسینی و در محل معصوم زاده بجنورد یکی از علمای بجنورد به روی منبر می رفت و از کسانی که در عزاداری های ابا عبدالله الحسین(ع) شرکت کرده بودند، قدردانی می کرد.

همچنین در خراسان شمالی به منظور عزاداری در روز شهادت امام رضا(ع) که مصادف با چهل و هشتمین روز شهادت امام حسین(ع) است، اعضای هیئت های مذهبی عازم مشهد می شوند و برخی نیز به عشق ائمه اطهار این مسیر را پیاده طی می کنند.

در اربعین حسینی برپایی آیین‌ قرائت دعای پرفیض زیارت عاشورا، پخش نذورات و برپایی ایستگاه‌های صلواتی از دیگر رسوم مردم مومن خراسان شمالی محسوب می شود که بدین وسیله سعی می کنند عشق و ارادت خود را به ساحت اباعبدالله الحسین(ع) و خاندانش ابراز کنند.

اعزام مبلغین و روحانیون به مساجد خراسان شمالی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی می گوید: 350 مبلغ و روحانی به منظور برگزاری مراسمات عزاداری اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر به مساجد استان اعزام شدند.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در اربعین حسینی سال جاری 50 عنوان برنامه در مساجد شهرها و روستاهای خراسان شمالی برگزار می شود، می افزاید: دسته روی هیئت های مذهبی، سخنرانی ائمه جمعه در مساجد شهرهای استان، قرائت زیارت عاشورا، برپایی ایستگاه های صلواتی و ... از جمله این برنامه ها است.

حجت الاسلام روحانی نیا در مورد مراسمات عزاداری اربعین حسینی در مساجد مراکز شهرستان های استان تصریح می کند: مراسم محوری عزاداری اربعین حسینی چهارشنبه شب در مساجد شهرهای استان برگزار می شود که بر اساس برنامه در بجنورد این مراسم پس از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد انقلاب این شهر و با سخنرانی حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی برگزار می شود.

وی اضافه می کند: این مراسم در شیروان در مسجد جامع این شهر با سخنرانی حجت الاسلام حسین کوثری، در اسفراین در مسجد ولی عصر(عج) با سخنرانی حجت الاسلام غدیر محمدیان، در آشخانه در محل مسجد حضرت ابوالفضل(ع) با سخنرانی حجت الاسلام جواد طاهری و در جاجرم در مسجد صاحب الزمان(عج) با سخنرانی حجت الاسلام محمد موسوی برگزار می شود.

حجت الاسلام روحانی نیا می افزاید: همچنین مراسم عزاداری اربعین حسینی در راز و جرگلان، سنخواست، قاضی و گرمه نیز پس از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی ائمه جمعه این شهرها برگزار خواهد شد.