کاهش 103 میلیون لیتری مصرف گازوئیل در شبکه حمل و نقل آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش محمودیه با بیان اینکه مصرف فرآورده نفت گاز بخش حمل و نقل طی 9 ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 103 میلیون لیتر کاهش یافته، افزود: با اجرای طرح منطقه ای کردن عرضه نفتگاز در بخش حمل و نقل و تحویل سوخت به وسایط نقلیه بر اساس مدل کارکردی از اواخر سال گذشته مانع از جابجایی سوخت تخصیصی حمل و نقل به سایر بخش های مصرف و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده نفتگاز شد.

وی در خصوص عوامل موثر در کاهش مصرف نفتگاز در بخش های مختلف، اظهار داشت: کاهش مصرف نفتگاز در منطقه حاکی از موفقیت طرح پیشنهادی منطقه و عملکرد مطلوب کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوده بوطریکه طی این مدت مصرف نفتگاز در بخش خانگی 18.3 درصد و در بخش ادارات 1.2 درصد کاهش داشته است.

افزایش 3.5 درصدی مصرف گاز طبیعی در منطقه میاندوآب

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب از کاهش 8.4 درصدی نفت سفید طی سه ماهه سوم سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت 98 میلیون لیتر نفت سفید مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8.4درصد کاهش نشان می دهد.

جواد عبدالحسین زاده نمین دلیل کاهش مصرف نفت سفید را توزیع به موقع سهمیه خانوارهای روستایی با توجه به سردسیر و سخت گذر بودن اکثر روستاهای منطقه اعلام و عنوان کرد: در طول مدت سه ماه، بنزین موتور 63 میلیون لیتر، نفتگاز 86 میلیون لیتر و نفتکوره 35 میلیون لیتر مصرف شده که به ترتیب با 7.8،2.7 و 33.8 افزایش روبه رو بوده است.



وی مصرف روزانه 200 هزار لیتر نفتکوره کارخانه سیمان کاوان بوکان را دلیل اصلی افزایش مصرف نفتکوره در این منطقه دانست و با بیان اینکه مصرف گاز طبیعی نیز در سه ماه ماهه سوم سال جاری با افزایش 3.5 درصدی همراه بود، افزود: در حال حاضر 37 جایگاه CNG فعال در منطقه عملیات سوخت رسانی روزانه 351 هزار متر مکعب به خودروهای دوگانه سوز را به عهده دارد .

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر تعداد 6 باب جایگاه عرضه گاز طبیعی در منطقه میاندوآب در دست احداث بوده که 4 باب از آنها تا پایان سال جاری به مرحله بهره برداری می رسند.