  1. عناوین کل
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱

در روز اربعین/

معاون اول رئیس جمهور و هیئت دولت به مازندران سفر می کنند

معاون اول رئیس جمهور و هیئت دولت به مازندران سفر می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور به همراه تنی چند از وزرای دولت، به منظور بازدید از مراحل توسعه فرودگاه رامسر و تصفیه خانه فاضلاب، به مازندران سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی و همراهان صبح پنچشنبه از طریق فرودگاه رامسر وارد مازندران می شوند.

معاون اول رئیس جمهور در روز اربعین حسینی، ضمن بازدید از مراحل توسعه فرودگاه رامسر و تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان، در یادواره امیر خلبان خلعتبری و شهدای رامسر شرکت می کند.

رحیمی و هیئت دولت پس از شرکت در یادواره شهدای رامسر، عازم ساری مرکز مازندران می شوند.

شرکت در سومین سالگرد مراسم مرحوم علی کردان، وزیر فقید کشور از برنامه های پایانی سفر یکروزه رحیمی و هیئت دولت به مازندران است که ساعت 18 پنجشنبه چهاردهم دی ماه در حسینیه چهار دانگه ای های ساری برگزار می شود.

کد مطلب 1782139

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید