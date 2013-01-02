معاون اول رئیس جمهور و هیئت دولت به مازندران سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی و همراهان صبح پنچشنبه از طریق فرودگاه رامسر وارد مازندران می شوند.

معاون اول رئیس جمهور در روز اربعین حسینی، ضمن بازدید از مراحل توسعه فرودگاه رامسر و تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان، در یادواره امیر خلبان خلعتبری و شهدای رامسر شرکت می کند.

رحیمی و هیئت دولت پس از شرکت در یادواره شهدای رامسر، عازم ساری مرکز مازندران می شوند.

شرکت در سومین سالگرد مراسم مرحوم علی کردان، وزیر فقید کشور از برنامه های پایانی سفر یکروزه رحیمی و هیئت دولت به مازندران است که ساعت 18 پنجشنبه چهاردهم دی ماه در حسینیه چهار دانگه ای های ساری برگزار می شود.