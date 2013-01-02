شهرآورد فوتسال خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی اقتدار نوین فردوسی مشهد اظهار کرد: تمام تلاش خود را برای حضور در مرحله پلی آف و صعود به لیگ برتر فوتسال کشور انجام می دهیم.

مصطفی نعمتی با اشاره به اینکه سال گذشته با تمام تلاشی که کردیم نتوانستیم به لیگ برتر صعود کنیم گفت: با انگیزه و تلاشی که در میان کادر فنی و بازیکنان وجود دارد تمام سعی خود را می کنیم تا امسال با صعود به لیگ برتر بتوانیم سال آینده در سطوح بالای فوتسال کشور حضور داشته باشیم.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی اقتدار نوین فردوسی مشهد با اشاره به زحمات و تلاش های کادر فنی تیم فوتبال اقتدار نوین فردوسی در نیم فصل اول افزود: با از میان برداشتن مشکلات پیش روی کادر فنی و بازیکنان امیدواریم نتایج خوبی را در نیم فصل دوم رقابت ها کسب کنیم.

نعمتی با بیان اینکه هیچ بازیکنی از تیم جدا نخواهد شد افزود: مذاکراتی را در حال حاضر با چند بازیکن برای پرکردن تنها جای خالی لیست تیم انجام داده ایم.

گفتنی است تیم فوتسال اقتدار نوین فردوسی مشهد که تا پایان دور رفت رقابت های لیگ دسته یک فوتسال کشور با 10 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار داشت از ساعت 15 روز جمعه 15 دی ماه در سالن شهید فیاض بخش مشهد میهمان تیم صدر جدولی پروفیل زالی مشهد خواهد بود.

برگزاری مسابقات لیگ والیبال بزرگسالان خراسان رضوی



رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی از برگزاری قرعه کشی لیگ والیبال بزرگسالان استان در اواخر دی ماه خبر داد.

جواد فخار اظهار کرد: رقابت های لیگ والیبال بزرگسالان آقایان خراسان رضوی همانند سال گذشته با حضور تیم هایی از سراسر استان تا اواخر امسال برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی با بیان اینکه این رقابت ها در سال گذشته با حضور 13 تیم برگزار شد گفت: پیش بینی می شود تیم های بیشتری نسبت به سال قبل در قرعه کشی این رقابت ها که اواخر دی ماه برگزار می شود شرکت کنند.

فخار در خصوص لیگ والیبال بانوان استان بیان کرد: پیشنهادها و رایزنی هایی برای برگزاری این رقابت ها با تیم های شهرستانی داشته ایم که به دلیل کمبود بودجه تیم‌های شهرستانی و هزینه های بالای ایاب و ذهاب تیم ها با استقبال خوبی مواجه نشد.

دعوت از 2 کشتی گیر جوان فریمانی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشور



رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فریمان از دعوت 2 فرنگی کار جوان این شهرستان به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشور خبر داد.

محمد کریمی شادی اظهار کرد: اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور از امروز در خانه کشتی شماره 2 تهران آغاز خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فریمان گفت: امیر قادری و حسن دامن افشار 2 کشتی گیر جوان اوزان 55 و 74 کیلوگرم

شهرستان فریمان تا اول بهمن ماه در اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور حضور خواهند داشت.