130 غرفه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در گلستان راه اندازی می شود

محمد تقی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین باید راه کارهای این طرح بررسی شود و بتوانیم با حل آنها راه توسعه استان را باز کنیم.

وی با اشاره به اینکه طرحی با عنوان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به سازمان تعاون روستایی واگذار شده است، اظهار داشت: بر اساس آن هر استان یک نوع کالا به آن اختصاص داده می شود و به صورت شبکه مجازی توسط بورسی که ایجاد می شود کالای خود را از آن طریق عرضه می کند.

رجایی افزود: در حال حاضر در استان حدود 15 غرفه در شش شهرستان در حال احداث است و تاکنون حدود 90 درصد توانسته پیشرفت فیزیکی داشته باشد.



رئیس تعاون روستایی گلستان گفت: تاکنون غرفه بندر ترکمن افتتاح شده و در فاز بعدی گنبد و رامیان نیز افتتاح خواهد شد و در کل چیزی حدود 130 غرفه در فاز اول و دوم می توانیم به بهره برداری برسانیم.